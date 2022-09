Piattaforme informatiche e WhatsApp Business per la crescita delle imprese: il webinar di Confederazione Imprese Italia e Comunica col WEB

(AGENPARL) – Roma, 30 settembre 2022 – Si è svolto un nuovo webinar, organizzato dalla Confederazione Imprese Italia e dalla Digital Agency “Comunica col WEB”, per analizzare, monitorare e approfondire le opportunità della digitalizzazione e delle piattaforme informatiche per la crescita delle imprese, la gestione e l’organizzazione dei processi produttivi delle PMI e delle start-up della nostra Penisola. Ad introdurre i lavori il Presidente della Confederazione Imprese Italia, Biagio Cefalo, che ha ricordato l’importanza di creare sinergie e network tra le varie realtà industriali e innovative del nostro tessuto economico nazionale e il Segretario Generale, Carlos Santoro, che ha ribadito l’importanza dell’innovazione per le imprese italiane e meridionali. Successivamente, moderati dal giornalista Domenico Letizia, responsabile dell’Ufficio Stampa della Confederazione Imprese Italia, sono intervenuti il professore Mario Molinara, Docente di Informatica e responsabile del Laboratorio di Intelligenza Artificiale presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha richiamato alla riflessione sull’importanza delle piattaforme digitali quali infrastrutture innovative in grado di connettere tra loro sistemi diversi ed esporli agli utenti attraverso interfacce semplificate ed integrate, generalmente un’applicazione mobile o un sito web.

Le piattaforme assicurano l’accesso alle informazioni di contatto e di contesto che sono normalmente disponibili solo all’azienda che ha un rapporto diretto con il consumatore. Successivamente, il moderatore Domenico Letizia ha ricordato l’importante lavoro di Confagricoltura nella promozione online della ciliegia di Bracigliano, cedendo la parola a Leonardo Feola di Confagricoltura che ha relazionato sugli attuali strumenti innovativi per far crescere le opportunità dell’agricoltura di precisione, implementando le strategie di gestione aziendale che usano le tecnologie dell’informazione per acquisire dati che portino a decisioni finalizzate alla produzione agricola. Infine, il webinar ha illustrato un caso concreto di utilizzo delle piattaforme per le imprese, con l’intervento dell’esperto e scrittore Mirko Martini, CEO di “Comunica col WEB“, che ha descritto tutte le opportunità nell’utilizzare, per la propria realtà d’impresa, WhatsApp Business, un’applicazione gratuita, ove è possibile sviluppare un’efficace strategia di marketing e una comunicazione orientata ad aumentare le vendite. WhatsApp Business è un’applicazione gratuita per Android e iPhone, pensata per i proprietari di piccole attività, utile a semplificare l’interazione con i clienti grazie a strumenti che permettono di automatizzare, organizzare e rispondere velocemente ai messaggi.

Inoltre, l’applicazione è stata pensata per offrire enormi vantaggi con la stessa esperienza di utilizzo di WhatsApp Messenger. Un’applicazione utile per tutte le attività commerciali e divulgative, per mandare messaggi o inviare foto. Infine è stata descritta anche la nuova piattaforma WA Smart Business, creata dalla Digital Agency “Comunica col WEB” e promossa dalla Confederazione Imprese Italia, che consente l’invio di messaggi automatizzati per ottimizzare i processi di marketing, con la prenotazione dei tavoli per la ristorazione, servizi di appuntamento per i professionisti, garantire messaggi informativi prestabiliti, consentire l’aggiornamento tracking spedizione, l’aggiornamento di un appuntamento, l’invio di password monouso, gestire aggiornamenti di pagamenti, aggiornamenti degli avvisi, aggiornamenti delle finanze personali, gestione e aggiornamenti per l’acquisto di biglietti e aggiornamenti relativi ai trasporti, con un sistema di risposte e di messaggistica già predefinito. Un webinar concreto per far conoscere gli strumenti attuali e innovativi utili alle imprese per affrontare, con ottimizzate capacità organizzative e gestionali, il grande panorama globale del commercio locale e internazionale.