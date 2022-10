(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

—————————————————————

Pd: De Maria (Pd), Giusto discutere ma serve opposizione forte e credibile

“Dall’Emilia-Romagna con impegno e passione dobbiamo contribuire ad aprire una nuova stagione per il Partito Democratico. Con una avvertenza. Giusto discutere fra noi e aprirci a tante e tanti che vogliano farlo con noi. Ma non dimentichiamo che la nostra prima responsabilità è mettere in campo una opposizione forte e credibile. Per difendere in Parlamento e nel Paese i valori della Costituzione e dell’europeismo. Solo intrecciando confronto nel Partito e nella società e iniziativa politica saremo all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte”.