(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Maltempo, Pomarici (Lega) “Gualtieri parla, ma dimentica di essere sindaco. Metta in sicurezza Roma”

Roma 30 set. – “Gualtieri, quando parla, ricorda di essere il sindaco di Roma? Diventa facile riempirsi la bocca di frasi come ‘abbiamo sempre più bisogno di interventi di prevenzione’ in qualche evento pubblico dove sfoggiare carica e ruolo. E’ vero: prevenzione e interventi sono fondamentali e urgenti. Lo vediamo nella nostra città ad ogni pioggia appena un poco più intensa. Quindi la domanda per Gualtieri è una: cosa intende fare il sindaco per mettere in sicurezza Roma? Vogliamo aspettare confidando nel meteo o pensa di agire ora, prevenendo al massimo possibili disastri? Basterebbe farsi un giro prestando attenzione a tombini e caditoie per capire che la strada da fare è lunga”.

Lo dichiara il dirigente della Lega del Lazio con delega alla Sicurezza Marco Pomarici.