(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 M5S, Cammarano: “Ambulanza rianimativa soppressa ad Agropoli”

Il consigliere regionale: “Richiesto incontro urgente con il direttore generale Asl di Salerno”

“Sopprimere l’ambulanza rianimativa al Pronto Soccorso di Agropoli è una decisione scellerata. Un territorio già privo di adeguati presidi d’intervento d’urgenza perderebbe un servizio fondamentale per garantire l’assistenza, soprattuto nei casi più gravi in cui c’è necessità di un medico rianimatore. Ora che i turisti sono andati via questi territori vengono nuovamente penalizzati dalle scelte compiute a livello regionale e provinciale”. Denuncia il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano.

“Ho richiesto un incontro urgente con il direttore generale dell’Asl di Salerno Gennaro Tosto – conclude Cammarano – per contrastare il continuo impoverimento del servizio sanitario d’urgenza. Non si può continuare a mettere a rischio il diritto alla salute dei cittadini che vivono in un territorio che già paga il gap di un’evidente carenza di servizi”.