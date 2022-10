(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

FDI: RONZULLI (FI), SOLIDARIETÀ A MELONI PER ATTACCO IGNOBILE

“Solidarietà umana e politica a Giorgia Meloni per questo nuovo attacco, certamente il peggiore. Le parole di Rula Jebreal sono meschine, frutto di cinismo inaccettabile e di ignoranza. Capisco non aver elaborato il lutto della vittoria democratica del centrodestra, ma entrare così profondamente nei punti più intimi, in quei luoghi nascosti dell’anima dell’avversario politico è vergognoso e inaccettabile. E lo è ancor di più se pensiamo che Rula era salita sul palco dell’Ariston portando un monologo sulla violenza sulle donne. Predica bene e razzola male. Non è forse violenza contro una donna questa?“ Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.