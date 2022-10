(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Dossier Legambiente crisi climatica, Patty L’Abbate (M5S): mettere al centro giustizia climatica e solidarietà tra popoli, preoccupa governo a trazione sovranista

Roma, 30 settembre 2022. “Occorre accendere i riflettori sull’allarme lanciato da Legambiente con il dossier sui Migranti ambientali e gli impatti della crisi climatica, che spiega come la crisi del clima rappresenti una vera e propria emergenza internazionale che ci vede tutti coinvolti”. Lo ha dichiarato la parlamentare Patty L’Abbate, docente di economia ecologica. “Il dossier di Legambiente è piuttosto chiaro – spiega la capogruppo uscente in Commissione ambiente dell’M5S -, nel mondo oltre il 40% della popolazione vive in contesti di estrema vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Questo significa che le migrazioni dovute alla crisi climatica sono una necessità e soprattutto sono inevitabili. In tal senso, sempre il citato dossier stima che entro il 2050 ben 216 milioni di persone potrebbero essere costrette a spostarsi. Si tratta di un problema sul quale siamo già in ritardo e che la comunità internazionale deve affrontare al più presto, prima che la situazione arrivi ad essere totalmente fuori controllo. In un mondo dove occorre mettere al centro i concetti di giustizia climatica e solidarietà tra i popoli, dove il concetto di inclusività è un fondamento della strategia Green New Deal, pensare che in Italia stia per insediarsi un governo a trazione ‘sovranistà’, che vive la presenza degli immigrati come quella di ospiti indesiderati, rischia di danneggiare il dialogo fra i popoli che anche Papa Francesco sta portando avanti con la sua Enciclica ‘Fratelli tutti’, esortando al dialogo e all’accoglienza.

Il Movimento 5 Stelle crede in un mondo senza barriere – ha concluso Patty L’Abbate – e in un modello culturale aperto: faremo di tutto per sensibilizzare su questi temi anche il nuovo esecutivo”.