Confintesa Sanità, AMATO: il 25 settembre è stata eletta una nuova maggioranza parlamentare, si inizi a lavorare da subito per i problemi della S.S.N.

(AGENPARL) – Roma, 30 settembre 2022 – Da molto tempo Confintesa Sanità si è occupata e preoccupata della situazione della sanità italiana, molto è stato scritto da noi sulle sue criticità e molte proposte per migliorarlo sono state date, quali l’istituzione della figura dell’Infermiere di Famiglia, il riconoscimento della figura professionale dell’autista-soccorritore, la stabilizzazione dei precari del mondo della sanità etc.

“Un nuovo governo di centro destra sta per nascere in parlamento, si aspettano solo i tempi tecnici, naturalmente faccio i migliori auguri a chi sarà nominato neo presidente del consiglio e a tutti i nuovi ministri che saranno designati, molte saranno le gravi problematiche che si troveranno ad affrontare ma a me premono particolarmente quelle inerenti alla servizio sanitario nazionale, spero che finalmente si dia una svolta nella volontà di risanare seriamente la sanità italiana; dalla organizzazione del lavoro, al rinnovo dei CCNL etc., staremo a vedere, veglieremo come sempre sull’operato di questo governo, con un unico scopo, il benessere dei lavoratori del comparto sanità”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità.