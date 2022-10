Cina, Lega scrive a Metsola: Pe condanni Pechino ed esprima sostegno a manifestanti Hong Kong

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Cina, Lega scrive a Metsola: Pe condanni Cina ed esprima sostegno a manifestanti Hong Kong

“In apertura plenaria, Metsola esprima condanna Pe contro repressione da parte di Pechino”

Bruxelles, 30 set – “Abbiamo appreso con sgomento e preoccupazione la notizia della condanna a tre anni e mezzo di carcere per Ted Hui, ex parlamentare di Hong Kong, per il suo attivismo nel movimento di protesta per la democrazia. Per questo motivo abbiamo scritto alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola per chiedere una netta presa di posizione dell’istituzione, in apertura di lavori della prossima sessione plenaria lunedì a Strasburgo. Quanto avvenuto è l’ennesimo passo della Cina verso la repressione politica di Hong Kong. Questo non può passare sotto silenzio, l’Europa faccia sentire la sua voce. Il Parlamento Europeo mostri la sua ferma condanna verso il regime comunista di Pechino ed evidenzi il suo sostegno senza se e senza ma a coloro che si battono per la libertà e la democrazia a Hong Kong”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, e Marco Zanni, presidente gruppo Id, che oggi hanno inviato una lettera alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a nome di delegazione Lega e gruppo Identità e Democrazia.