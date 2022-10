(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 BOLLETTE, GIROTTO (M5S): BASTA TAMPONI. GOVERNO AFFRONTI AUMENTI CON SOLUZIONI STRUTTURALI

Roma, 30 settembre 2022 – “Gli aumenti dei costi per l’energia comunicati da ARERA vanno affrontati di petto e non solo con misure tampone. Senza interventi strutturali la riduzione dei costi continuerà ed essere un miraggio e la sofferenza per le famiglie e le imprese aumenterà. Non ci stancheremo mai di dirlo, le soluzioni ci sono e le tecnologie le abbiamo. Serve la volontà e la forza di cambiare un modello obsoleto che si conserva per accumulare rendite che oggi non possono essere più tollerate. Cingolani affermò che con le rinnovabili ci sarebbe stato un bagno di sangue, è esattamente il contrario, senza le rinnovabili è e sarà un bagno di sangue. Infatti il costo del gas è alle stelle mentre le rinnovabili contribuiscono a calmierare i prezzi. Inoltre dobbiamo considerare i problemi di sicurezza strategica che le infrastrutture per il trasporto del gas stanno manifestando, che rischiano di mettere al buio il nostro Paese. E’ urgente quindi sostenere interventi per la riduzione dei consumi e costruire un modello elettrico rinnovabile con accumuli alimentato il più velocemente possibile dalle energie rinnovabili. Per sostenere questo modello e colmare i ritardi servono tre azioni prioritarie sulle quali dobbiamo impegnarci, oltre alla partita che si deve giocare in Europa sul price cap, sull’acquisto aggregato di gas e l’Energy Recovery Fund. Bisogna dare subito attuazione all’individuazione delle aree idonee in cui realizzare velocemente gli impianti rinnovabili, estendere le configurazioni delle comunità energetiche rinnovabili e avviare un “superbonus energia” per le imprese al fine di autoprodursi l’energia da fonti rinnovabili. Tre mosse che possono essere compiute in pochi mesi, per abbassare concretamente le bollette oltre a dare un reale contributo per la costruzione della pace che auspichiamo siano priorità per il Paese ed in particolare dei lavori del nuovo Governo”.

Così in una nota Gianni Pietro Girotto, coordinatore del comitato transizione ecologica del MoVimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Industria del Senato.

