(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Maltempo, Tripodi (Lega) ”Stato di calamità per tromba d’aria Terracina-Sabaudia”

Roma, 29 Set – ”Tromba d’aria tra Terracina e Sabaudia con aziende agricole distrutte o con seri danni, oltre a tanti alberi sradicati e disagi alla viabilità. Si dichiari lo stato di calamità. Viviamo un momento difficile per le imprese, non possiamo permetterci di abbandonare il cuore pulsante dell’economia della provincia di Latina”. Lo chiede Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, annunciando la presentazione di una mozione.

Addetto stampa di Angelo Tripodi

Capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio

Giuseppe Sarra