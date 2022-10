Maltempo, Tripodi (Lega) ”Bomba d’acqua a Formia, servono fondi per sicurezza”

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Maltempo, Tripodi (Lega) ”Bomba d’acqua a Formia, servono fondi per messa in sicurezza”

Il capogruppo: ”Itri attende ancora risposte”

Roma, 29 Set – ”Una violenta bomba d’acqua ha colpito Formia e il Sud pontino con la conseguente valanga di fango e detriti. Danni ad imprenditori e cittadini. Al di là dello stato di calamità naturale, occorrono dei fondi straordinari per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Un anno fa è accaduto ad Itri, che necessita ancora di interventi risolutivi. È un’emergenza non più rinviabile”. Lo afferma Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, presentando una mozione.

Addetto stampa di Angelo Tripodi

Capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio

Giuseppe Sarra