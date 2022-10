Lavoro agile a doppio binario – Approfondimento Fondazione Studi

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 ��APPROFONDIMENTO

LAVORO

AGILE

DOPPIO

BINARIO

PREMESSA

Legge

142/2022,

pubblicata

sulla

Ufficiale

convertito

modificazioni

legge

agosto

2022,

(c.d.

Aiuti

recante

misure

urgenti

materia

energia,

emergenza

idrica,

politiche

sociali

industriali

introdotto

significative

novità

materia

lavoro

agile.

icolare,

attraverso

disposizioni

contenute

articoli

stata

proroga

dicembre

seppur

tardivamente

rispetto

originarie

scadenze

previste

dalla

previgente

normativa

delle

disposizioni

consentono

lavoratori

genitori

figli

under

lavoratori

fragili

lavorare

smart

working

nonché,

l’intero

utilizzare

modalità

emergenziale

lavoro

agile

conclusa

ritorno

disci

plina

ordinaria.

modifiche

giungono

poche

dalla

conversione

legge

Semplificazioni

Legge

agosto

2022,

conversione

legge

giugno

2022,

attraverso

legislatore

strutturale

procedura

semplificata

comunicazione

relativa

disciplina

ordinaria

lavoro

agile

contenuta

nella

Legge

81/2017.

Inoltre,

importante

ricordare

relativamente

disciplina

ordinaria,

legislatore

altresì

intervenuto

attraverso

disposizioni

contenute

D.Lgs.

105/2022

modificando

’art.

comma

della

Legge

81/2017

riformulando

normativa

prevede

specifica

priorità

accesso

lavoro

agile

apposita

richiesta

specifiche

egorie

lavoratori.

continue

modifiche

numerose

proroghe

intervenute

evidente

ritardo

rispetto

all’originaria

scadenza

delle

sopracitate

previsioni

legge

hanno

generato

complicazion

normativ

anche

punto

vista

operativo.

ragione

quanto

ordine

diverse

disposizioni

sopra

richiamate,

presente

approfondimento

analizzano

dettaglio

novità

introdotte

differenti

misure

vigore

dicembre

1. LA DISCIPLINA ORDINARIA

LEGGE

22 MAGGIO 2017, N. 81

lavoro

agile

particolare

modalità

esecuzione

della

prestazione

lavoro

subordinato

introdotta

incrementare

agevolare

conciliazione

tempi

lavoro.

normativa

riferimento

Legge

maggio

2017,

ultimo

modificata

dalla

Legge

agosto

2022,

convertito

modificazioni

legge

giugno

2022,

Decreto

Semplificazioni

istituto

modalità

esecuzione

rapporto

lavoro

subordinato

stabilita

mediante

accordo

parti,

prevede

un’alternanza

della

prestazione

lavorativa,

eseguita

parte

all’inte

locali

aziendali

parte

all’esterno

senza

postazione

fissa

entro

limiti

durata

massima

dell’orario

lavoro

giornaliero

fissati

dalla

legge

dalla

contrattazione

rifer

imento

requisiti

contenuti

dell’accordo

individuale,

giova

ricordare

dicembre

Ministero

Lavoro

delle

Politiche

Sociali

raggiunto

accordo

Parti

sociali

riguardante

“Protocollo

Nazionale

lavoro

modalità

gile”

privato,

contiene

numerose

indicazioni

volte

incentivare

l’utilizzo

strumento

tutti

settori

mondo

lavoro.

disciplina

ordinaria

stata

sempre

vigore

durante

periodo

emergenziale

applicata

integralmente

decorrere

scorso

conversione

legge

Aiuti

(entrato

vigore

2022)

prevede

stipulazione

iscritto

dell’accordo

individuale

definito

dagli

artt.

della

Legge

81/2017

qualora

regolato,

secondo

quanto

stabilito

contratti

Le novità introdott

decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105

Lavoratori

accesso

prioritario

smart

working

L’art.

comma

della

Legge

81/2017,

così

modific

105/2022,

dispone

datori

lavoro

pubblici

privati

stipulano

accordi

l’esecuzione

della

prestazione

lavoro

modalità

agile

tenuti

iconoscere

priorità

richieste

esecuzione

rapporto

lavoro

modalità

agile

formulate

dalle

lavoratrici

lavoratori

figli

senza

alcun

limite

figli

condizioni

disabilità

sensi

dell’

articolo

comma

della

legge

febbraio

1992,

stessa

priorità

inoltre,

riconosciuta

parte

datore

lavoro

richieste

lavoratori

disabilità

situazione

gravità

accertata

sensi

dell’articolo

comma

della

febbraio

1992,

siano

caregivers

sensi

dell’articolo

comma

della

legge

dicembre

2017,

proposito,

ricorda

lavoratrice

lavoratore

richiede

fruire

lavoro

agile

essere

sanzionato,

emansionato,

licenziato,

trasferito

sottoposto

altra

misura

organizzativa

avente

negativi,

sulle

condizioni

lavoro.

Qualunque

misura

adottata

violazione

limitazioni

considerarsi

ritorsiva

discriminator

pertanto,

nulla.

medesimo

D.Lgs.

105/2022

altresì

introdotto

volte

citato

articolo

della

Legge

n.81/2017,

comma

sensi

quale

rifiuto,

l’opposizione

l’ostacolo

fruizione

lavoro

agile,

secondo

quanto

sposto

sopracitato

comma

rilevati

antecedenti

richiesta

della

certificazione

della

parità

genere

all’articolo

legislativo

aprile

2006,

analoghe

certificazioni

previste

dalle

regio

dalle

province

autonome

ordinamenti,

impediscono

datore

lavoro

conseguimento

delle

stesse

certificazioni.

La modifica alle m

odalità di comunicazione

Legge 4 agosto 2022, n. 122

di conversione del decreto

legge 21 giugno

2022, n. 73

particolare

riferimento

comunicazioni

degli

accordi

stipulati

datore

lavor

lavoratore

novellato

articolo

della

Legge

81/2017

seguito

delle

modifiche

introdotte

dalla

Legge

agosto

2022,

conversione

legge

giugno

2022,

rubricato

Obblighi

comunicazione

assicurazione

obbligatoria

infortuni

lavoro

malattie

professionali

disposto

decorrenza

2022,

datore

avoro

debba

comunicare

telematica

Ministero

Lavoro

delle

Politiche

Sociali

nominativi

lavoratori

inizio

cessazione

delle

prestazioni

lavoro

modalità

agile,

secondo

specifiche

modalità

state

individuate

agosto

2022.

nuova

disciplina

dunque,

necessario

allegare

l’accordo

individuale

lavoro

agile

sottoscritto

datore

lavoro

lavoratore

essere

comunque

conservato

datore

lavoro

della

prova

della

regolarità

amministrativa

dalla

sottoscrizione

devono

essere

trasme

Ministero

informazioni

individuate

stesso

negli

Allegati

formano

parte

integrante.

merito

all’utilizzo

servizi

utilizzato

trasmissione

massiva

periodi

smart

working

quale

modalità

alternativa

comunicazione

all’applicativo

informatico

precisa

necessario

l’adeguamento

sistemi

informatici

lavoro

consentire

trasmissione

telematica

questi

ultimi

sistema

informatico

Ministero.

ricorda,

inoltre,

sopra

indicati

disponibili

all’INAIL

modalità

previste

codice

dell’amministrazione

gitale,

legislativo

82/2005.

relazione

tematica

commento,

evidenzia

Ministero

Lavoro

delle

Politiche

Sociali

comunicato

stampa

agosto

seguito

numerose

criticità

operative

palesatesi

nella

avvio

della

nuova

procedura,

introdotto

periodo

transitorio,

precis

prima

applicazione

delle

nuove

modalità

assolvere

obblighi

comunicazione

delle

informazioni

relative

all’accordo

lavoro

agile,

l’obbligo

potrà

essere

assolto

entro

novembre

2022.

segnala

infine,

l’obbligo

riguarda

soltanto

nuovi

accordi

lavoro

agile

qualora

intenda

procedere

modifiche

(incluse

proroghe)

precedenti

accordi.

Restano

invece,

valide

omunicazioni

eseguite

secondo

modalità

della

disciplina

previgente

2. LE MISURE INTRODOTTE DALLA LEGGE 21 SETTEMBRE

2022,

142, DI CONVERSIONE DEL DECRETO

LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115

2.1 L

avoro agile

emergenziale

per i lavoratori del settore pri

legislatore,

attraverso

disposizioni

all’art.

Aiuti

disposto

reintroduzione,

dicembre

2022,

quanto

previsto

l’articolo

comma

legge

marzo

2020,

convertito,

modificazioni,

dalla

legge

aprile

2020,

validità

venuta

scorso

agosto

2022.

punto

vista

giuridico

accordi

sottoscritti

all’entrata

vigore

della

proroga

introdotta

dall’art.

Aiuti

ontinu

eranno

essere

validi

ultima

norma,

ricorda,

prevede

modalit

lavoro

agile

disciplinata

dalla

maggio

2017,

possa

essere

applicata

datori

lavoro

privati

rapporto

lavoro

subordinato,

rispetto

principi

dettati

dalle

menzionate

disposizioni,

anche

assenza

degli

accordi

individuali

previsti

dalla

normativa

vigente.

obblighi

informativa,

all’articolo

della

medesima

legge

81/2017,

assolti

ematica

anche

ricorrendo

documentazione

disponibile

internet

dell’I

2.2 L

avoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di

anni 14

legislatore

previsto,

primo

comma

dell’art.

Aiuti

reintroduzione

dicembre

delle

disposizioni

all’articolo

comma

legge

marzo

2020,

convertito,

modificazioni,

dalla

legge

aprile

2020,

termine

precedentemente

previsto

scorso

giugno

secondo

lavoratori

fragili

svolgono

norma

prestazione

lavorativa

modalità

agile,

anche

attraverso

l’adibizione

diversa

mansione

ricompresa

nella

medesima

categoria

inquadramento,

definite

contratti

collettivi

vigenti,

svolgimento

specifiche

attività

formazione

professionale

anche

remoto.

diritto

evidentemente

portata

piuttosto

ampia,

appare

oltrepassare

limite

della

compatibilità

delle

mansioni

prestazione

modalità

agile.

aggiunta

quanto

appena

argomentato,

secondo

comma

sopracitato

state

reintrodotte

dicembre

anche

disposizioni

contenute

all’art.

commi

legge

maggio

2020,

convertito,

modificazioni,

dalla

legge

luglio

2020,

particolare,

stata

reintrodotta

misura,

scaduta

luglio

2022,

tramite

genitori

voratori

dipendenti

privato

hanno

almeno

figlio

minore

condizione

nucleo

familiare

altro

genitore

beneficiario

strumenti

sostegno

reddito

sospensione

cessazione

dell’attività

lavora

genitore

lavoratore

hanno

diritto

svolgere

prestazione

lavoro

modalità

agile

anche

assenza

degli

accordi

individuali

proposito,

tuttavia,

ricorda

diritto

essere

eserci

condizione

modalità

compatibile

caratteristiche

della

prestazione

norma

commento,

peraltro,

prevede

medesimo

diritto

svolgimento

delle

prestazioni

lavoro

modalità

agile

riconosciuto,

sulla

delle

valutazioni

anche

lavoratori

maggiormente

esposti

rischio

contagio

virus

ragione

dell’età

della

condizione

rischio

derivante

immunodepressione,

esiti

patologie

oncologiche

dallo

svolgimento

terapie

salvavita

comunque,

comorbilità

possono

caratterizzare

situazione

maggiore

rischiosità

accertata

medico

nell’ambito

della

sorveglianza

sanitaria

all’articolo

legge

34/2020,

convertito

modificazioni

dalla

77/2020

condizione

modalità

compatibile

caratteristiche

della

prestazione

lavorativa.

Tuttavia,

ritiene

importante

evidenziare

novella

disposizione

normativa

introdotta

Aiuti

nulla

previsto

riferimento

all’appena

citato

all’articolo

prevedeva

luglio

l’obbligo

datori

lavoro

assicurare

sorveglianza

sanitaria

eccezionale

lavoratori

maggiormente

esposti

rischio

contagio

Covid

agione

dell’età

della

condizione

rischio

derivante

immunodepressione,

esiti

patologie

oncologiche

dallo

svolgimento

terapie

salvavita

comunque

comorbilità

possono

caratterizzare

maggiore

rischiosità

3. LE

MODALITÀ

DI COMUNICAZIONE

ritorno

procedura

semplificata

l’accesso

lavoro

agile

utilizzata

durante

periodo

emergenziale

agosto

scorso

prevede

allegare

alcun

accordo

lavorator

comporta

possibilità

utilizza

esclusivamente

modulistica

template

formato

excel

comunicare

l’elenco

lavoratori

coinvolti)

l’applicativo

informatico

disponibili

inistero

Lavoro

delle

Politiche

ociali.

proposito,

evidenzia

applica

tivo,

essendo

stato

tempestivamente

aggiornato

disposizione

normativa,

abbia

consentito

l’utilizzo

immediato

della

citata

procedura

semplificata.

conseguenza

disservizio,

Consiglio

Nazionale

dell’Ordine

Consulenti

Lavoro

lettera

2022,

segnalato

Ministero

necessità

ripristinare,

breve

tempo

possibile,

servizio

comunicazione

nominativi

lavoratori

collocati

modalità

lavoro

agile

“emergenziale”

sensi

dell’art.

Legge

maggio

2020,

attraverso

l’invio

relativo

excel

seguito

richiesta,

2022,

Dicastero

riattivato

procedura

precisando

proprio

procedura

emergenziale

semplificata

potranno

essere

inviate

esclusivamente

comunicazioni

smart

working

aventi

periodi

lavoro

agile

terminano

entro

dicembre

2022.

Qualora

estendano

temporalmente

oltre

dicembre

laddove

stati

sottoscritti

accordi

individuali,

datori

lavoro

utilizzeranno

procedura

ordinaria

agosto

2022.

Normativa

Diritto

Priorità

Accordo

Procedura di comunicazione

Disciplina

ordinaria

Legge n.

81/2017

Lavoratori

con figli

under 12 o

senza alcun

limite di età

nel caso di

figli in

condizioni di

disabilità.

Lavoratori

disabilità in

situazione

di gravità

accertata o

che siano

caregivers.

Necessario

Lavoro agile avente per

oggetto periodi che si

estendano temporalmente

oltre il 31 dicembre e laddove

siano stati sottoscritti accordi

individuali.

A decorrere dal 1° settembre

si devono utilizzare le modalità

individuate con il D.M. n. 149

del 22 agosto 2022.

Riguarda soltanto i nuovi

accordi di lavor

o agile o

qualora si intenda procedere a

modifiche (incluse proroghe)

di precedenti accordi

È stato previsto un periodo

transitorio che consente di

inviare le comunicazioni sopra

indicate entro il 1° novembre.

Normativa

Diritto

Priorità

Accordo

Procedura di

comunicazione

Disciplina

semplificata

dopo il cd.

Decreto Aiuti

Lavoratori fragili

Lavoratori con

figli under 14

Lavoratori

maggiormente

esposti a rischio

di contagio da

virus SARS

necessario

Lavoro agile avente per

oggetto p

eriodi che

terminano entro il 31

dicembre 2022.

Modalità semplificata

utilizzando esclusivamente

la modulistica (un

template in formato excel

per comunicare l’elenco

dei lavoratori coinvolti) e

l’applicativo informatico

resi disponibili dal

Ministero del L

avoro e

delle Politiche Sociali.

Simone

Cagliano

Giovanni

Marcantonio