Global Times: Una nuvola di sospetti incombe sull’Europa sulle perdite di Nord Stream che rischia di aggravare la crisi in Ucraina. Gli scenari

(AGENPARL) – Roma, 29 settembre 2022 – Il quotidiano comunista cinese, Global Times, ha pubblicato un articolo dal titolo «Nuvola di sospetti incombe sull’Europa sulle perdite di Nord Stream, rischia di aggravare la crisi in Ucraina, causando maggiori dolori agli europei in mezzo alla crisi energetica» secondo il quale «mentre i paesi si affrettavano a speculare sulle cause dietro le insolite perdite dei gasdotti Nord Stream dalla Russia all’Europa, con alcuni che incolpavano la Russia mentre altri alludevano al coinvolgimento degli Stati Uniti e dei loro alleati, gli osservatori cinesi hanno avvertito degli effetti a catena sulla crisi ucraina e sulla crisi globale mercato dell’energia».

Sebbene le perdite in questi due gasdotti che vanno dalla Russia sotto il Mar Baltico alla Germania non abbiano avuto effetti immediati sulle forniture energetiche europee, gli osservatori cinesi affermano che infliggeranno un duro colpo ad alcuni paesi europei come la Germania che si stanno dirigendo verso un freddo inverno con gli spasimi di una crisi energetica, provocano ulteriori turbolenze nei prezzi globali dell’energia e aggravano ulteriormente l’ostilità dell’Occidente verso la Russia.

Un incidente così insolito potrebbe innescare un effetto a catena, aggiungendo rischi più realistici alla crisi ucraina e far precipitare la lotta tra le maggiori potenze in pericolose incertezze, hanno avvertito.

Il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha dichiarato mercoledì che l’UE considera le fughe di notizie dal Nord Stream 1 e 2 “non una coincidenza”, che sono il risultato di un atto deliberato, secondo i media. L’ultima osservazione è emersa dopo che le forze armate danesi hanno rilasciato un video martedì che mostrava bolle che si precipitavano sulla superficie del Mar Baltico sopra gli oleodotti mentre le due perdite sottomarine sono iniziate lunedì.

Paesi tra cui Danimarca, Germania e Polonia hanno parlato di “sabotaggio” dopo le perdite di Nord Stream, ha riferito mercoledì il Financial Times, poiché i due gasdotti sono stati al centro della lotta energetica tra Russia ed Europa dall’operazione militare russa in Ucraina. Ha anche citato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che ha sottolineato che le fughe di notizie non sono «nient’altro che un attacco terroristico pianificato dalla Russia e un atto di aggressione nei confronti dell’UE».

l ministro degli Esteri svedese Ann Linde ha confermato che l’ultima fuga di gas dai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 è stata causata da esplosioni.

«Le perdite di gas dal Nord Stream 1 e 2 in Svezia e nelle zone economiche esclusive della Danimarca sono conseguenze di esplosioni, probabilmente causate da sabotaggi» ha scritto martedì su Twitter.

«Continuiamo a raccogliere informazioni e non escludiamo alcuna causa, attore o motivo», ha aggiunto.

Press Conference this evening with @SwedishPM & Minister for Defence. Gas leaking from Nord Stream 1 & 2 in 🇸🇪🇩🇰 exclusive economic zones are consequences of detonations, probably caused by sabotage. We continue to collect information & do not rule out any cause, actor or motive. pic.twitter.com/Zudsx2shTg — Ann Linde (@AnnLinde) September 27, 2022

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha escluso che le interruzioni nel funzionamento dei due gasdotti possano essere sabotate, sottolineando che «si tratta certamente di una questione legata alla sicurezza energetica dell’intero continente».

La riparazione delle rotture avvenute sulle linee dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 potrebbe richiedere più di sei mesi, sostiene Pavel Zavalny, che dirige il Comitato per l’energia della Duma di Stato (camera bassa).

Tuttavia, un ex ministro della Difesa polacco Radek Sikorski ha attribuito il sabotaggio agli Stati Uniti dicendo in un tweet «Grazie, USA».

Le perdite dei gasdotti Nord Stream si sono verificate in un momento estremamente delicato. È successo l’ultimo giorno del referendum sull'”unirsi alla Russia” in quattro regioni dell’Ucraina occupate dai russi, scrive il Global Times.

E si fa notare che le perdite dei gasdotti hanno coinciso anche con l’inaugurazione di un gasdotto che consegnerà per la prima volta gas dalla Norvegia attraverso la Danimarca alla Polonia, ha affermato il FT.

Un videoclip del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che a febbraio aveva promesso di impedire il funzionamento del Nord Stream 2 se la Russia avesse iniziato le sue operazioni militari in Ucraina, è diventato virale anche sui social media mercoledì. «Se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Porremo fine a tutto questo».

Con i leader europei che sostengono un’indagine sulle fughe di notizie, gli osservatori cinesi hanno affermato che l’incidente potrebbe diventare un mistero per sempre visti gli interessi delle varie parti coinvolte. Mentre alcuni osservatori hanno affermato che la colpa dovrebbe essere degli Stati Uniti, non si può escludere la possibilità che alcune agenzie di intelligence o uffici di comando regionali coinvolti in quanto l’incidente indebolirà il ruolo dell’energia russa nel mercato europeo e complicherà la Russia-Ucraina crisi, portando i paesi europei già in difficoltà ad affrontare un inverno più miserabile. Sottolinea il Global Times.

Anche la Russia vorrebbe credere che un’indagine internazionale sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sarà obiettiva, ha detto giovedì la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing.

Se la Russia spera di interrompere le forniture di gas all’Europa, il modo più semplice è chiudere la valvola invece di far saltare i propri gasdotti, poiché Mosca potrebbe mantenere il vantaggio di gestire la crisi energetica, Shen Yi, professore alla School of International Relazioni e affari pubblici della Fudan University, ha riferito mercoledì al Global Times.

«Tecnicamente, la Russia sabotare gli oleodotti nel Mar Baltico sembra non essere fattibile», ha affermato. Poiché le attività sottomarine nel Mar Baltico sono state dominate dai membri o alleati della NATO sin dalla Guerra Fredda con dispositivi di monitoraggio verso l’allora Unione Sovietica e ora la Russia, come potrebbe Mosca far esplodere facilmente gli oleodotti, il che in realtà non è una cosa favorevole per se stessa, Shen chiesto.

Ci sono segnali crescenti di un attacco pianificato ai due gasdotti Nord Stream, ha detto mercoledì il quotidiano tedesco Der Spiegel, poiché c’erano già indicazioni in tal senso dalla CIA degli Stati Uniti in anticipo, riferisce il GT.

Mercoledì il consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti Jake Sullivan ha dichiarato in un tweet di aver parlato con la sua controparte danese dell ‘”apparente sabotaggio” degli oleodotti, affermando che «gli Stati Uniti stanno sostenendo gli sforzi per indagare e continueremo il nostro lavoro per salvaguardare la sicurezza energetica dell’Europa».

«Chi vuole sabotare la cooperazione energetica Russia-UE? La risposta è abbastanza chiara», ha detto mercoledì al Global Times Ming Jinwei, ex giornalista e blogger.

Gli Stati Uniti possono raggiungere tre obiettivi: colpire l’esportazione di energia della Russia per attaccare le sue entrate economiche e finanziarie complessive, limitare le forniture energetiche dell’Europa e farle acquistare più petrolio greggio e gas dagli Stati Uniti a prezzi più alti e controllare rigorosamente la linfa vitale dei paesi europei, ha detto Ming Jinwei.

L’apparente attacco non ha avuto effetti immediati sulle forniture energetiche europee, poiché il Nord Stream 2 non è mai entrato in servizio e il Nord Stream 1 è stato chiuso da agosto. Ma aumenta la posta in gioco – e il nervosismo europeo – in una guerra energetica ribollente tra Russia e Occidente, ha affermato il New York Times.

Se dietro l’incidente ci sono gli Stati Uniti, tale atto di tagliare clamorosamente le forniture di energia all’Europa rischia di mettere a repentaglio le sue relazioni con i suoi alleati come la Germania, e alcuni esperti hanno affermato che ci sono possibili scenari in cui le agenzie di intelligence e il suo ufficio di comando europeo hanno tracciato le fughe di notizie. Alcuni hanno anche suggerito che le forze o le organizzazioni anti-russe potrebbero colludere con gli Stati Uniti per lanciare un nuovo giro di cori anti-russi sulla scena globale.

L’attacco ai gasdotti sottomarini non può essere compiuto senza la promessa o la manipolazione dei governi competenti o delle grandi potenze, che è una tendenza molto pericolosa e porta l’intensità della grande lotta per il potere in una pericolosa incertezza, Wang Xiaoquan, un esperto dell’Istituto di Studi russi, dell’Europa orientale e dell’Asia centrale presso l’Accademia cinese delle scienze sociali, ha detto mercoledì al Global Times.

«L’incidente complicherà sicuramente ulteriormente la situazione in Europa. Potrebbe essere difficile scoprire la vera causa dell’incidente a breve termine», ha affermato.

«Qualunque sia la verità, tutte le parti utilizzeranno sicuramente l’evento per raggiungere i propri scopi politici. Molti paesi europei stanno già accusando la Russia per lanciare un nuovo giro di cori anti-russi», ha detto Wang, osservando che anche se la Russia indaga sul verità e mostra prove rilevanti, sarà difficile controbattere perché non ha quella voce collettiva internazionale.

L’Europa ha detronizzato l’Asia come la più grande destinazione per il gas naturale liquefatto (GNL) degli Stati Uniti mentre la regione affamata di energia cerca di ridurre la sua dipendenza dalle forniture russe, ha affermato Bloomberg a giugno, poiché gli Stati Uniti hanno inviato quasi tre quarti di tutto il suo gas naturale liquefatto in Europa nei primi quattro mesi del 2022, con spedizioni giornaliere nell’area più che triplicate rispetto alla media dello scorso anno.

Gli Stati Uniti, mentre rifornivano l’UE, stavano raccogliendo i benefici dell’aumento dei prezzi del gas, ed è anche possibile che alcune società statunitensi possano acquistare gas originario della Russia, liquefarlo e venderlo ad acquirenti europei a scopo di lucro, Jin Lei, un professore della China University of Petroleum, ha detto mercoledì al Global Times.

Affinché l’Europa riduca immediatamente la sua dipendenza dal gas naturale russo, la sfida è enorme, ha affermato Jin, osservando che trovare un sostituto in un breve periodo di tempo sarebbe molto difficile.

Con le ultime visite del cancelliere tedesco Olaf Scholz nei paesi del Golfo, il governo tedesco ha cercato nuovi fornitori di gas naturale. A casa stava anche installando terminali per portare il carburante nel Paese via nave.

Tuttavia, sarebbe quasi impossibile che tali sforzi si traducano in risultati concreti entro questo inverno, ha detto Jin.

Il prezzo del gas in Europa è aumentato del 12% raggiungendo quasi $ 1.950 per 1.000 metri cubi durante il trading di martedì, secondo i dati forniti dall’ICE di Londra, secondo i media.

Alcuni esperti ritengono che l’incidente interromperà ulteriormente i prezzi globali dell’energia poiché i mercati internazionali potrebbero aumentare i prezzi dell’energia a causa del timore che fattori non di mercato come gli attacchi terroristici possano minare l’approvvigionamento energetico della Russia.

«Ciò infliggerà un duro colpo a paesi come la Germania sulla sua economia e sui suoi mezzi di sussistenza. Con l’aumento dei prezzi dell’energia, un numero enorme di imprese andrà incontro al fallimento e le persone soffriranno nel freddo inverno”, ha affermato Wang, sottolineando che ciò potrebbe portare alle turbolenze sociali, aumentando le possibilità di interferenza esterna.

Il “sabotaggio” che ha causato danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 potrebbe portare a un’escalation o addirittura a una guerra, ha avvertito mercoledì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il quotidiano Il Politico ha scritto sul suo sito di social media Truth Social che mentre tutti «parlavano del grande uragano che si sta abbattendo sulla Florida», la situazione intorno ai gasdotti potrebbe avere conseguenze più gravi.

«Forse un evento molto più importante a lungo termine è stato l’annuncio che gli oleodotti Nord Stream 1 e 2 fuori dalla Russia (che ho portato all’attenzione del mondo come presidente quando ho spiegato quanto potrebbe essere paralizzante la dipendenza da esso per la Germania e altre parti dell’Europa. Tutti risero in quel momento, ma non ridono più!) è stato sabotato. Questo potrebbe portare a una grande escalation o a una guerra!» Trump ha insistito.

Giovedì, il quotidiano Svenska Dagbladet ha riferito, citando un funzionario della guardia costiera svedese, che una quarta fuga di gas era stata trovata sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 danneggiati.

In poche ore sono state registrate tre perdite sui gasdotti Nord Stream 1 e 2. Il primo è stato identificato lungo il Nord Stream 2 vicino all’isola danese di Bornholm, e le altre due perdite sono state scoperte in seguito. L’agenzia danese per l’energia ha affermato che una grande quantità di gas naturale è stata defluita. Agli aerei e alle navi è stato consigliato di rimanere ad almeno cinque miglia di distanza dal luogo dell’incidente. Successivamente, i sismologi svedesi hanno affermato che lunedì sono state registrate due esplosioni lungo le rotte di entrambi i gasdotti.

Nord Stream AG ha affermato che il danno su tre linee offshore del sistema di gasdotti Nord Stream è stato senza precedenti e che è difficile dire quando i gasdotti potrebbero essere riparati.

La notizia di oggi è che la guardia costiera svedese ha scoperto un’altra fuga di gas sui gasdotti Nord Stream 1 e 2, ha riportato giovedì il quotidiano Svenska Dagbladet, citando un funzionario della guardia costiera.

Il funzionario ha detto che due delle quattro fughe di notizie erano nella zona economica svedese e le altre due in quella della Danimarca.

Indubbiamente ci sono tutti gli elementi per un film giallo-tragico.

E poi si sa bene che finché c’è un’indagine in corso, le prove resteranno chiuse in qualche cassetto di una stanza buia…

Ah, a saperlo…