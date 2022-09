CS Giornata Mondiale per il Cuore: “Il 93% degli italiani ritiene che il monitoraggio della pressione debba essere al primo posto tra i gesti di prevenzione e controllo del proprio stato di salute”

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE:

IL 93% DEGLI ITALIANI RITIENE CHE IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEBBA ESSERE AL PRIMO POSTO TRA I GESTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL PROPRIO STATO DI SALUTE

Pic Solution – da oltre 50 anni la marca del self care più conosciuta d’Italia – porta in evidenza, attraverso un sondaggio sulle abitudini degli italiani in tema salute, l’importanza del monitoraggio della pressione quale elemento fondamentale per tenere controllate le proprie condizioni di salute

Chiamata anche “killer silenzioso”, l’ipertensione arteriosa è una condizione patologica spesso asintomatica che può essere diagnosticata appunto attraverso le misurazioni costanti della propria pressione arteriosa

Ecco perché è importante, proprio in occasione della giornata mondale per il cuore, sensibilizzare ad adottare questa pratica aumentando la consapevolezza dei rischi a cui è sottoposto il nostro cuore e sottolineare nel contempo l’importanza della prevenzione

29 settembre 2022 – Chiamata anche “killer silenzioso”, l’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio che spesso non presenta sintomi e può essere identificata attraverso le misurazioni della pressione a riposo. Nella maggior parte dei casi non ha cause evidenti e lo stato ipertensivo è il risultato di una complessa interazione fra fattori genetici e ambientali e il rischio di diventare ipertesi aumenta con l’avanzare dell’età.

Per il 93% degli italiani, controllare la pressione è al primo posto tra i gesti da compiere in ottica di prevenzione e accertamento del proprio stato di salute. È quanto emerge da una survey che Pic Solution (brand del gruppo MTD – Medical Technology and Devices), da oltre 50 anni la marca del self care più conosciuta d’Italia, ha condotto, in collaborazione con YouGov, sul territorio nazionale per indagare le conoscenze e le abitudini degli italiani in area salute con un focus particolare sul tema del monitoraggio della pressione arteriosa.

Dall’indagine, è emerso che il 76% degli italiani over 40 controlla, se non costantemente almeno occasionalmente, il proprio stato di salute, attraverso azioni di prevenzione, tra cui la misurazione della pressione (il 58% degli over 55 la prova almeno una o più volte al mese) che avviene spesso in autonomia a domicilio. Questa pratica è fondamentale per poter avere un tracciamento costante dei propri dati pressori da condividere con il medico di base, a cui si affida soprattutto una fascia più anziana della popolazione (il 68% degli over 50).

Oltre al tracciamento dei dati, in ottica preventiva è molto importante adottare corretti stili di vita che hanno un impatto significativo sui dati pressori. Il 48% della popolazione, infatti, si impegna a fumare poco (o non fumare del tutto) e a mangiare tanta frutta e verdura. Non solo: il 47% degli intervistati è consapevole della necessità di evitare cibi troppo salati e tenere sotto controllo il peso. Inoltre, il 43% evita il consumo eccessivo di bevande alcoliche.

Per rendere quotidiano e semplice il controllo domiciliare della pressione, Pic Solution, da sempre al fianco delle persone per aiutarle a prendersi cura della propria salute in modo facile ed efficace, mette a disposizione un’intera gamma di misuratori di pressione per rispondere alle diverse esigenze in termini di abitudini e stili di vita; soluzioni da valutare e selezionare insieme al proprio farmacista a seconda delle singole necessità.

La linea completa di Pic per il controllo della pressione comprende MobileRapid – MobileRAPID WRIST, HelpRAPID, ClearRAPID, EasyRAPID e CardioAFIB. (I link sopra indicati atterrano sulla piattaforma www.picsolution.com che è stata interamente approvata dal Ministero della Salute).

