CONTIENE FOTO# VICOVARO (RM) – CARABINIERI: SEQUESTRO DI TRE BORSONI CONTENENENTI QUASI 50 KG COMPLESSIVI DI DROGA.

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Tivoli

Tivoli, 29 settembre 2022

COMUNICATO STAMPA

(ai sensi [dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 106/2006, come introdotto dall’art. 3 d.lgs. n. 188/2021])

VICOVARO (RM) – CARABINIERI: SEQUESTRO DI TRE BORSONI CONTENENENTI QUASI 50 KG COMPLESSIVI DI DROGA.

VICOVARO (RM) – Al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito si comunica che, la notte del 26 settembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Vicovaro hanno sequestrato quasi 50 kg di sostanze stupefacenti a carico di ignoti.

I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio e nell’ambito dell’azione di contrasto dei reati predatori ai danni delle aziende agricole del territorio, hanno rinvenuto, nei giorni scorsi, tre borsoni occultati all’interno di un deposito di attrezzi agricoli e maneggio.

L’immediato controllo delle borse ha permesso di accertare che all’interno era contenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente ed in particolare:

-28 kg di cocaina;

-15 kg di hashish;

-1 kg di marjuana;

-nonché della sostanza verosimilmente del tipo di metanfetamina.

La droga, il cui valore di mercato sfiora il milione di euro, è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti ed è stata posta disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive analisi di laboratorio.