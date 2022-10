(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

ANITA al Green Logistics Expo di Padova – Baumgartner: “Importante momento di confronto per il settore, dialogo fondamentale per favorire la transizione ecologica”

Roma, 29 settembre 2022 – “Diamo forma alla tua impronta ecologica” è il claim che accompagnerà le iniziative ideate da ANITA all’interno del “Green Logistics Expo”, il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile, che si terrà presso la Fiera di Padova dal 5 al 7 ottobre 2022 e che sarà inaugurato dal convegno di apertura nel quale interverrà il Presidente di ANITA Thomas Baumgartner.

Durante i tre giorni del Green Logistics prenderà vita il “Villaggio ANITA”, uno spazio di lavoro condiviso con le imprese, all’interno del quale saranno organizzati eventi e attività che affronteranno una rosa di questioni rilevanti nel processo di transizione ecologica dell’autotrasporto merci.

L’Associazione ha inoltre organizzato, nelle giornate di giovedì 6 ottobre e venerdì 7 ottobre, due workshop tematici all’interno dei quali si alterneranno importanti stakeholder del settore, che offriranno spunti e visioni per lo sviluppo di una logistica sicura e sostenibile.

All’evento del 6 ottobre, dal titolo “Il fattore umano, il veicolo e la strada: le tre componenti chiave per una mobilità sicura e sostenibile”, parteciperanno: Enrico Finocchi, Presidente del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, Rosanna Ferranti, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Direttore della Seconda Divisione del servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Pasquale D’Anzi, Direttore della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e Massimo Artusi, Vicepresidente di Federauto con delega al settore truck e veicoli commerciali.

Durante il workshop del 7 ottobre “Intermodalità terrestre, magazzini e imballaggi green: le sfide della logistica sostenibile” interverranno, oltre al Presidente di ANITA Thomas Baumgartner: Riccardo Manzini, Professore ordinario di Logistica presso l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum e Direttore del Food Supply Chain Center, Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics e Matteo Magnani, Key Account Manager Sales Business & Energy Solutions di Sorgenia.

“Un evento come il Green Logistics Expo di Padova rappresenta un importante momento di confronto per il settore.” – ha dichiarato il Presidente di ANITA Thomas Baumgartner – “Il dialogo tra imprese, associazioni del settore e istituzioni, in un contesto altamente stimolante come quello pensato per l’occasione, è fondamentale per favorire la transizione ecologica in Italia e rendere più sicure le nostre strade”.

All’interno del padiglione del “Villaggio ANITA” sarà presente il simulatore di guida sicura ASC, che i visitatori della fiera potranno utilizzare per apprendere tecniche di guida sicure e attente all’ambiente.

Il “Villaggio ANITA” si troverà al Padiglione 7 stand 231, mentre i workshop organizzati dall’Associazione si svolgeranno presso la Green Logistics Arena, situata nello stand 104 del Padiglione 8.

_________________

Comunicazione e Relazioni con i media

Andrea Messina

_______________________________________________________________________

ANITA è l’Associazione di Confindustria che dal 1944 rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica che operano in Italia e in Europa. È una delle organizzazioni costituenti la Federtrasporto che raggruppa le associazioni di operatori e gestori di infrastrutture del settore trasporti e logistica di Confindustria.

[Clicca qui per scaricare il comunicato stampa](https://anita.us5.list-manage.com/track/click?u=d7fcbd9f58e043628cfe67756&id=9d4534d856&e=a398f88737)