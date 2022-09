Russia: Danni alle linee Nord Stream senza precedenti, tempo di recupero impossibile da stimare

(AGENPARL) – Roma, 27 settembre 2022 – Il danno che si è verificato a tre linee di gasdotti offshore Nord Stream 1 e Nord Stream 2 è senza precedenti, con il tempo di recupero impossibile da stimare finora, ha detto ai giornalisti Nord Stream AG, l’operatore di Nord Stream 1.

“I danni avvenuti in un giorno contemporaneamente a tre linee di gasdotti offshore del sistema Nord Stream sono senza precedenti. È impossibile stimare i tempi per il ripristino dell’infrastruttura di trasporto del gas finora”, ha affermato la società.

Il giorno precedente Nord Stream AG ha dichiarato che è stata registrata una caduta di pressione su entrambe le linee del gasdotto Nord Stream 1, con l’esame delle cause. In precedenza, un problema simile con una forte diminuzione della pressione è stato segnalato in un altro gasdotto di esportazione, il Nord Stream 2. L’incidente è avvenuto dalla notte fino a lunedì nella zona economica esclusiva danese a sud-est dell’isola di Bornholm. Successivamente l’autorità marittima danese ha segnalato perdite di gas non lontano da Bornholm nelle aree in cui si trovano il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2.