GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO: I consigli del Centro Europeo Consumatori Italia per evitare costi aggiuntivi nascosti in vacanza

COMUNICATO STAMPA

Giornata mondiale del turismo:

I nostri consigli su come evitare l’addebito dei costi aggiuntivi nascosti

in vacanza

27 settembre – Oggi, martedì 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo e, in quest’occasione, il Centro Europeo Consumatori fornisce alcuni consigli su come i consumatori possono rilevare e, soprattutto, schivare quelle spese extra non previste durante la vacanza ed evitare così che quest’ultima diventi più costosa del previsto.

Spesso i consumatori durante i loro viaggidevono far i conti con l’addebito di alcuni costi imprevisti. Nei vari paesi dell’Unione Europea, alcuni viaggiatori, al termine della loro vacanza, si sono ritrovati a pagare per alcuni servizi: la prima colazione, il parcheggio, l’uso di cassaforte e TV, la pulizia finale della camera, la presenza di un animale domestico, il deposito bagagli, l’uso di asciugami e della piscina dell’hotel. Inoltre, in alcuni paesi, il trasferimento dall’hotel all’aeroporto di solito non è incluso.

È importante ricordare che le condizioni generali del contratto devono sempre mettere al corrente il turista sui servizi inclusi e specificare quali non lo sono e il loro costo extra. Inoltre, prima di prenotare, i viaggiatori devono sapere se il costo del biglietto aereo comprende anche tutte le tasse ed eventuali supplementi, come il check-in in aeroporto invece che online, il bagaglio registrato, la scelta del posto, i pasti ecc…

La legge europea sui pacchetti viaggi prevede che, l’organizzatore può aumentare il prezzo del viaggio fino all’8% anche dopo la prenotazione, ma a determinate condizioni:

– il contratto deve contenere tale clausola di adeguamento dei prezzi;

– il viaggiatore ne è stato informato mediante un modulo prima della conclusione del contratto;

– questa clausola deve prevedere, non solo un aumento, ma anche una diminuzione del prezzo del viaggio;

– l’aumento del prezzo deve essere comunicato almeno 21 giorni prima della partenza;

– il calcolo del nuovo prezzo deve avvenire in un modo trasparente;

– solo i costi per l’aumento del prezzo del carburante, delle tasse portuali o aeroportuali, dei tassi di cambio possono essere trasferiti ai clienti, gli altri no.

Se una di queste condizioni non è presente si può rifiutare il pagamento e nel caso in cui l’aumento del prezzo è superiore all’8%, l’organizzatore deve informare e chiedere al turista di accettare esplicitamente l’aumento entro un certo periodo o di recedere dal contratto. Se non si riceve una risposta entro tale periodo, l’aumento del prezzo viene considerato accettato. È fondamentale, dunque, assicurarsi di rispondere in tempo se non si desidera accettare l’offerta.

A cosa prestare attenzione quando si è in vacanza? Quali sono le accortezze da adottare?

– Prima di prenotare, leggere attentamente le offerte e controllare quali servizi sono inclusi. In caso di dubbi, contattare l’hotel o il tour operator.

– Leggere le recensioni dei clienti per capire se gli altri ospiti si sono lamentati di alcuni costi aggiuntivi imprevisti.

– Chiedere il conto prima della fine del soggiorno per rilevare in anticipo le eventuali spese extra.

– Potrebbero essere applicati dei costi aggiuntivi per aver effettuato il check-in oltre l’orario stabilito soprattutto quando non vi è una reception aperta 24 ore.

– Prenotare tariffe soggette a cancellazione. Queste potrebbero essere più costose, ma, alla fine, possono far risparmiare elevate spese di cancellazione.

– Prima di scegliere un’assicurazione di viaggio extra è bene controllare di non essere già coperti con un’assicurazione viaggio offerta insieme alla propria carta di credito.

– Se si scegli l’opzione “all inclusive” durante la prenotazione, si avranno sicuramente meno sorprese.

– Prenotare con largo anticipo.

– Prenotare in bassa stagione o nei giorni feriali.