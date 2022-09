Usa: Incontro del vicepresidente Harris con il primo ministro Kishida del  Giappone

(AGENPARL) – Roma, 26 settembre 2022 – Il vicepresidente Kamala Harris ha incontrato oggi il primo ministro Kishida Fumio a Tokyo, in Giappone. Il vicepresidente ha espresso le condoglianze per l’assassinio dell’ex primo ministro Abe Shinzo e hanno discusso della sua eredità prima del funerale di stato di domani, per il quale il vicepresidente guida la delegazione presidenziale degli Stati Uniti. Il vicepresidente ha elogiato l’ex primo ministro Abe come un sostenitore dell’alleanza USA-Giappone e un Indo-pacifico libero e aperto, e ha affermato l’impegno degli Stati Uniti a continuare a costruire su quell’eredità.



Il vicepresidente ha sottolineato che l’alleanza USA-Giappone è la pietra angolare della pace e della stabilità nell’Indo-Pacifico e ha discusso degli sforzi per promuovere un Indo-pacifico libero e aperto. Il vicepresidente ha riaffermato il fervido impegno degli Stati Uniti nella difesa del Giappone. Hanno discusso delle recenti provocazioni aggressive e irresponsabili della Repubblica popolare cinese nello Stretto di Taiwan e hanno riaffermato l’importanza di preservare la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. I leader hanno condannato il recente lancio di missili balistici da parte della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) e si sono impegnati a collaborare per affrontare le minacce poste dal programma di armi nucleari e balistiche della RPDC. Hanno discusso dell’importanza di risolvere la questione dei cittadini giapponesi rapiti dalla RPDC. Il vicepresidente ha accolto con favore la nostra crescente cooperazione spaziale, in tutti i settori commerciale, civile e della sicurezza e discusse opportunità per espandere la nostra partnership in queste aree. In particolare, hanno discusso la necessità di sviluppare regole e norme internazionali e finalizzare documenti fondamentali per governare la cooperazione spaziale bilaterale.



Il Vicepresidente ha ringraziato il Primo Ministro per la leadership del Giappone sulle questioni regionali e globali. Il vicepresidente e il primo ministro hanno esaminato i recenti sviluppi riguardanti l’invasione russa dell’Ucraina e il vicepresidente ha riconosciuto l’azione decisiva del primo ministro per garantire che la Russia sia ritenuta responsabile. Hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione nel sud-est asiatico, nelle isole del Pacifico e in America Latina. Il vicepresidente ha sottolineato i vantaggi della cooperazione trilaterale USA-Giappone-Repubblica di Corea date le nostre comuni preoccupazioni in materia di sicurezza e ha accolto con favore i progressi verso legami bilaterali più stretti tra Giappone e Repubblica di Corea.

