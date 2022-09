(AGENPARL) – lun 26 settembre 2022 MELONI, IL SUO PARRUCCHIERE: L’HO FATTA DIVENTARE IO BIONDA, HA CAPELLI BELLISSIMI, GLIELI HO TAGLIATI NEL WEEKEND PER PREPARLA ALLA VITTORIA (VIDEO)

“Giorgia ha dei bellissimi capelli, grossi, resistenti e facili nel caso si voglia cambiare il look. Se è castana o bionda? E’ bionda perché l’ho fatta diventare io così, le ho dato io il colore, lei era di un biondo scuro ma dato che ci conosciamo da anni, nel corso del tempo l’ho convinta a farsi più chiara”. A raccontarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Antonio Pruno, parrucchiere di Giorgia Meloni, che oggi è intervenuto al programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La leader di FdI ha fatto un po’ di resistenze a questo cambiamento? “No, mi ha dato campo libero, si è sempre fidata di me. Il biondo addolcisce e illumina il viso, anche se lei si illumina già da sola perché ha occhi bellissimi”. Che tipo di taglio le fa? “Un look di moda, che puo’ piacere anche alle donne che la guardano”. Quando è venuta l’ultima volta da lei? “Nel weekend – ha detto il parrucchiere a Un Giorno da Pecora – l’ho preparata alla vittoria, le avrò tagliato una decina di centimetri di capelli. Ogni volta che Giorgia ha fatto una sua scelta io le ho sempre cambiato un look, e ha sempre portato bene…”

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)