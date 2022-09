(AGENPARL) – lun 26 settembre 2022 ELEZIONI, COSTA (M5S): COSA CONSIGLIO A DI MAIO? HA ESPERIENZA MINISTERIALE, GLI SI APRONO TANTE STRADE; NON TORNERA’ NEI 5S DOPO SCELTA FATTA

Cosa consiglio di fare a Di Maio? “Non so, lui ha maturato una grande esperienza ministeriale, gli si apriranno tante strade. Se Luigi potrebbe tornare nei 5S? La vedo difficile, dopo la scelta che ha fatto non lo vorrebbe lui, non credo proprio e non penso sia, come si dice, all’ordine del giorno”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo eletto deputato del M5S Sergio Costa, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

