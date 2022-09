AUN 23 SETTEMBRE 2022 (pag.4)

(AGENPARL) – ven 23 settembre 2022 diritto allo studio universitario, adisu: nessun taglio agli interventi; assicurata integrale copertura domande pervenute

La Regione Umbria, nel corso degli anni, ha sempre garantito l’integrale copertura delle borse di studio agli aventi diritto. Ulteriori risorse sono già state destinate dall’ADISU agli interventi della cosiddetta no tax area, finalizzate a rimborsare integralmente gli oneri sostenuti dagli studenti per le tasse universitarie in presenza di ISEE inferiore a 30.000 euro.

La Regione Umbria a fronte delle eventuali necessità degli aventi diritto, nel rispetto della normativa vigente realizzerà interventi finalizzati al sostegno degli studenti attraverso avvisi per la concessione di sussidi a rimborso dei canoni di locazione sostenuti.