1° Corso di formazione per Vigili del Fuoco Volontari presso il distaccamento VVF di Venafro.

(AGENPARL) – mar 20 settembre 2022 Al corso, della durata di quattro settimane con esame finale, partecipano 13 unità, con l’obbiettivo prioritario di incrementare l’organico del citato distaccamento, anche con successivi corsi in programma nei prossimi anni.

Il corso teorico-pratico si svolgerà sia presso la sede centrale del Comando che presso il distaccamento permanente VVF di Agnone, dove verranno esperite attività formative, addestrative al castello di manovra e la presa visione ed utilizzo delle attrezzature e dei DPI in dotazione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; oltre allo staff Didattico del Comando sarà presente un istruttore del Comando VF di Benevento, per rispettare il rapporto discenti/docenti.

Il Distaccamento Volontario VVF di Venafro ad oggi costituisce una realtà incardinata all’interno del tessuto economico e produttivo del territorio venafrano e comuni limitrofi, agendo, in ausilio al personale permanente del Comando VVF di Isernia, sui vari scenari d’intervento richiesti dai cittadini; nel solo anno 2021, pur con notevoli difficoltà, considerato il periodo emergenziale, ha svolto 254 interventi di soccorso tecnico urgente.