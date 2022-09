Arriva a Torino l’app Drivalia Recharge: da oggi 480 colonnine Leasys Rent sono aperte a tutti

(AGENPARL) – lun 19 settembre 2022 Arriva a Torino l’app Drivalia Recharge.

Con Leasys Rent, la ricarica elettrica in città è a portata di mobile

Realizzata in partnership con Bosch, la nuova app è da oggi disponibile sugli store Android e Apple.

Con l’app si potrà accedere alla rete di 480 colonnine di ricarica di Leasys Rent presenti a Torino, anche se non si è clienti del noleggio o dello sharing di Leasys Rent e Leasys.

L’applicazione permette di localizzare le colonnine disponibili, attivando la navigazione verso il punto di ricarica desiderato.

Torino, 19 settembre 2022

Da oggi l’aria a Torino si fa ancora più elettrica. Leasys Rent, società del Gruppo FCA Bank specializzata in formule di noleggio e di abbonamento all’auto, lancia l’app Drivalia Recharge, con cui apre a tutti le proprie colonnine di ricarica elettrica in città.

La creazione dell’app, realizzata in partnership con Bosch, segna un momento importante nell’impegno di Leasys Rent a supporto della mobilità sostenibile in città: non a caso l’annuncio arriva nei giorni della Settimana europea della mobilità.

Disponibile sugli store Android e Apple, l’app Drivalia Recharge permette a chiunque di accedere alla rete di 480 charging point, con potenza fino a 22 kW, e alle relative zone di sosta sparse in tutta la città, inizialmente disponibili solo ai clienti del noleggio o dello sharing di Leasys Rent e Leasys. Un network destinato presto ad ampliarsi: la società, nell’ottica di potenziare le infrastrutture di ricarica a Torino, ha annunciato di voler portare nei prossimi mesi a 560 il totale di colonnine elettriche nel capoluogo piemontese.

Drivalia Recharge è stata sviluppata per garantire una gestione veloce e intuitiva delle sessioni di ricarica della propria auto, elettrica o ibrida che sia. Permette inoltre di localizzare le colonnine disponibili intorno a sé (filtrandole in base al connettore e alla potenza) e di attivare la navigazione verso il punto di ricarica desiderato. È inoltre possibile tenere un “diario di bordo”, con cui tenere traccia del numero di ricariche e dell’energia totale ricaricata, e salvare sulla mappa le stazioni di ricarica più utilizzate.

“La diffusione delle infrastrutture di ricarica è alla base di una mobilità a zero emissioni. Con Drivalia Recharge, la ricarica in città si fa ancora più accessibile e a portata di smartphone” afferma Paolo Manfreddi, CEO di Leasys Rent. “Leasys Rent è da tempo impegnata a diffondere una mobilità rispettosa dell’ambiente: siamo quindi orgogliosi di annunciare l’esordio di Drivalia Recharge qui, nella nostra Torino”.FCA Bank

FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di euro.

Attraverso Leasys Rent, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, la Banca propone un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità. Al termine del 2019 Leasys Rent ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Nel giugno 2019, grazie a Leasys Rent, ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici dove i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys Rent. Con il lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all’aeroporto di Torino Caselle nel 2020, seguito da molti altri, Leasys Rent è diventato un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: contando ad oggi oltre 1.300 punti di ricarica installati presso tutti gli Store, dispone della rete elettrificata privata più grande d’Italia. Nel corso del 2022 il progetto di elettrificazione proseguirà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent opera.

