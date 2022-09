CENTRODESTRA, BALDINI (NOI MODERATI): CENTRODESTRA METTE IN CAMPO LA CONCRETEZZA

(AGENPARL) – Roma, 09 Sett 2022 – “I continui attacchi alla destra per quanto riguarda la sanità hanno proprio il sapore di chi non ha più nulla da dire in questa campagna elettorale. Chi ha a cuore il problema della salute dei cittadini e’ sicuramente chi chiede da sempre di rafforzare il numero di medici e del personale sanitario”. Lo afferma la deputata di Coraggio Italia e candidata per “Noi Moderati” Maria Teresa BALDINI, che sottolinea: “Ne è l’esempio concreto la battaglia che stiamo facendo per togliere il numero chiuso per la facoltà di Medicina. Trovo stucchevole questo tentativo della sinistra di attaccare il programma del centrodestra sulla sanità che anche nel contrasto alla pandemia da Covid-19 ha un piano chiaro e concreto che passa attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali; e ancora un piano oncologico ed estensione delle prestazioni medico sanitarie, oltre al ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di screening, con l’abbattimento dei tempi delle liste di attesa” conclude.