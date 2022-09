(AGENPARL) – gio 08 settembre 2022 WILSON Fornitore Ufficiale FIPAV fino al 2026

COMUNICATO STAMPA

08/09/2022

WILSON FORNITORE UFFICIALE FINO AL 2026 DEL CAMPIONATO ITALIANO BEACH VOLLEY E CAMPIONATO ITALIANO SOCIETÀ

WILSON OPTX AVP GAME BALL PALLONE UFFICIALE FIPAV

hashtag di riferimento: #wilson #thewilsonvbitaly

Non è assolutamente banale affermare in questa occasione: squadra che vince non si deve e non si può cambiare. È stato ufficializzato, infatti, nei giorni scorsi e annunciato a Caorle (VE) durante la conferenza stampa delle Finali del Campionato Italiano di Beach Volley, il rinnovo della collaborazione tra WILSON e FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo. La collaborazione, iniziata tra il brand americano e la Federazione nel 2021, vede le parti legate fino al 2026, con impegno comune nel continuare a sostenere e fare crescere lo straordinario movimento del gioco da “spiaggia” per eccellenza sul territorio italiano.

“Abbiamo fortemente voluto il rinnovo dell’accordo per sancire in modo ancora più netto e forte come Wilson voglia diventare in Italia e in Europa un punto di riferimento nel mondo del Beach Volley. Il rinnovo dell’accordo con FIPAV punta al proseguo del percorso iniziato nel 2021, con l’obiettivo nel continuare a dare ancora importanza e visibilità a un movimento… ”

Eugenio Ceravolo

Manager Wilson Team Sports Italy

