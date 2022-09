(AGENPARL) – dom 04 settembre 2022 Lazio, Pirozzi (Lega) “D’Amato lasci perdere Salvini e faccia assessore, se ne è capace”

Roma 4 set. – “Invece di pensare a Matteo Salvini, Alessio d’Amato pensi a svolgere il ruolo istituzionale che è stato chiamato a ricoprire. Come mai ad esempio il punto di soccorso di amatrice deve convivere con la cronica carenza di personale sanitario? Cosa pensa di fare, da assessore alla salute per velocizzare i tempi di realizzazione del nuovo ospedale per le zone terremotate? Lasci perdere la propaganda e faccia qualcosa per il territorio. Se ne è capace.”

Lo dichiara il consigliere Lega della regione Lazio, Sergio Pirozzi.