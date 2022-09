(AGENPARL) – dom 04 settembre 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Elezioni: Piero De Luca (Pd), lavoro stabile e salari più alti superando Jobs Act

“I salari in questi anni hanno perso sensibilmente potere di acquisto ed è aumentata la precarietà che sta caratterizzando l’approccio al lavoro soprattutto per i giovani. Le crisi causate dalla pandemia e dai costi dell’energia ci impongono di dare risposte forti e immediate. Per questo il lavoro è al centro del nostro programma: per crearne di nuovo, per rafforzare salari e stipendi, per sostenere i giovani ed evitare di consegnarli alla precarietà o a dover lasciare il nostro Paese, per non vedere molte donne costrette a rinunciare a una occupazione. Questo significa andare oltre il Jobs Act. Il taglio delle tasse sul lavoro per dare una mensilità in più a chi guadagna meno, la decontribuzione per le assunzioni degli under 35, lo stop allo sfruttamento degli stage gratuiti, gli incentivi per chi assume le donne, sono solo alcune delle nostre proposte per dare stabilità e qualità al lavoro. Progetti che potranno concretizzarsi con la nostra affermazione il 25 settembre”. Lo dichiara il vice capogruppo alla Camera e candidato Pd in Campania Piero De Luca.

Roma, 4 settembre 2022