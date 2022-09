CS_TV_20 MILIONI D’ITALIANI SEGUONO LA PROGRAMMAZIONETELEVISIVA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATELLITARE

(AGENPARL) – sab 03 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

TV: 20 MILIONI D’ITALIANI SEGUONO LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATELLITARE

Roma,3 settembre 2022

In Italia sono tre le piattaforme televisive utilizzate per seguire programmazioni lineari e non lineari: digitale terrestre, satellitare e Internet.

Il professor Francesco Siliato, data analyst del settore e socio fondatore di Studio Frasi precisa:

“Come ultima arrivata quest’ultima cattura l’attenzione, ma non è certo la più evoluta, né la più sicura ed efficiente. Da noi il consumo televisivo via Internet è poca cosa, pari al 4,6% del totale televisione, mentre il consumo via satellite è del 21,7%. Nonostante l’enorme offerta, il consumo della piattaforma Internet non è all’altezza di quello che avviene quotidianamente – conclude Siliato – attraverso il satellite, free e pay”.

Una crescita per il satellite soprattutto negli ultimi anni attribuibile alla crescita della piattaforma gratuita tivùsat. Nata per essere complementare al digitale terrestre, oggi non solo raggiunge tutti gli angoli del Paese ma offre l’intero bouquet della Rai (14 canali), di Mediaset (13 canali) e di Discovery (dieci canali) in alta definizione. In totale annovera oltre 130 canali tv, tra cui più di 70 in Hd. Un palinsesto con una qualità che il digitale terrestre, causa la penuria di frequenze, non potrà mai raggiungere. E dove non mancano le esclusive, a partire dai sette canali in altissima definizione, tra i quali Rai4K che trasmetterà ad esempio i Mondiali di calcio in Qatar.

Contatti Media