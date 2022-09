Il G-7 concorda sul tetto massimo del prezzo del petrolio russo per esaurire il forziere di guerra di Mosca

(AGENPARL) – Roma, 02 settembre 2022 – I capi delle finanze del Gruppo dei Sette economie avanzate hanno concordato venerdì di limitare i prezzi del petrolio russo nel loro ultimo sforzo per spremere le entrate di Mosca per la sua guerra in Ucraina, impedendo al contempo l’aumento dei prezzi globali dell’energia mantenendo il flusso del greggio.

La misura entrerà in vigore il 5 dicembre per il petrolio greggio e il 5 febbraio per i prodotti petroliferi, ha detto ai giornalisti il ​​ministro delle finanze giapponese Shunichi Suzuki dopo l’incontro virtuale che ha coinvolto anche Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia e Stati Uniti, oltre al Unione europea.

Il prezzo massimo iniziale sarà fissato “a un livello basato su una serie di input tecnici”, hanno affermato i capi finanziari del G-7 in una dichiarazione, osservando che il suo impatto sarà attentamente monitorato e il livello dei prezzi sarà rivisto se necessario.

“Ho sottolineato l’importanza che il G-7 formi un fronte unito per affrontare risolutamente la Russia”, ha affermato Suzuki, aggiungendo che il Giappone rimane impegnato a eliminare gradualmente le importazioni russe come promesso.

Mentre il prezzo esatto deve ancora essere determinato, il petrolio del progetto energetico Sakhalin 2 che coinvolge il Giappone sarà escluso dal limite, ha affermato un alto funzionario del ministero delle Finanze giapponese.

Secondo il meccanismo previsto, la fornitura di servizi che consentono il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi sarebbe consentita solo se i prodotti sono acquistati “a un prezzo inferiore o uguale a un prezzo determinato dall’ampia coalizione di paesi che aderiscono e applicano il massimale di prezzo, “secondo la dichiarazione del G-7.

Molti dei servizi per la spedizione del petrolio russo, come l’assicurazione, sono forniti nei paesi del G-7, ha affermato un funzionario statunitense. Oltre il 90% delle navi nel mondo sono assicurate tramite l’International Group of P&I Clubs, un’associazione di assicuratori con sede a Londra, ha affermato il think tank europeo Bruegel in un post sul blog a luglio.

Il G-7 ha anche invitato altri paesi ad unirsi alla mossa per massimizzare l’efficacia del price cap, apparentemente tenendo in considerazione che i paesi che hanno stretti legami con Mosca, in particolare Cina e India, hanno continuato a importare petrolio russo.

Dopo aver spinto per un tale limite di prezzo, il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ha salutato l’accordo del G-7 come un’azione che “aiuterà a sferrare un duro colpo per le finanze russe e ostacolerà la capacità della Russia di combattere la sua guerra non provocata in Ucraina e accelererà il deterioramento dell’economia russa”.

Il price cap aiuterà a mantenere le forniture ai mercati energetici globali mantenendo il flusso di petrolio russo a prezzi più bassi e sarà “uno degli strumenti più potenti” per combattere l’inflazione e proteggere le imprese negli Stati Uniti e nel mondo dai futuri picchi di prezzo causati da interruzioni globali , lei disse.

Ulteriori dettagli dovrebbero essere elaborati prima dell’inizio di un pacchetto di sanzioni da parte dell’Unione Europea, che include un divieto di importazione di petrolio russo.

Il G-7 ha cercato di imporre “costi severi e immediati” alla Russia per porre fine alla sua guerra iniziata alla fine di febbraio. Il gruppo dei maggiori paesi sviluppati sta riducendo la propria dipendenza dall’energia russa nell’ambito delle sanzioni contro Mosca.

Le sanzioni includono un embargo statunitense sulle importazioni di petrolio russo e l’eliminazione graduale da parte dell’Unione Europea e del Giappone.

La Russia è tra i primi tre produttori di petrolio, insieme all’Arabia Saudita e agli Stati Uniti. Prima dell’inizio della guerra, l’anno scorso rappresentava circa il 3,6% delle importazioni totali di petrolio giapponese, secondo i dati del governo.

Il G-7 ha imposto una serie di misure punitive contro la Russia, tra cui il congelamento dei beni detenuti dal presidente Vladimir Putin e l’esclusione delle banche russe dalla rete di pagamento internazionale SWIFT.

L’estensione del regime sanzionatorio del G-7 al settore energetico ha segnato un passo significativo, dato che la Russia è uno dei principali fornitori di petrolio greggio e gas naturale per l’Europa.

L’incontro virtuale ha avuto luogo in un momento in cui il Giappone è vigile contro il rapido deprezzamento dello yen dopo che la valuta è scesa a un nuovo minimo da 24 anni rispetto al dollaro USA.

L’aumento dell’inflazione, in parte dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia, ha spinto le principali banche centrali, esclusa la Banca del Giappone, ad aumentare i tassi di interesse. Uno yen debole fa aumentare i prezzi dell’energia importata, delle materie prime e del cibo per il Giappone povero di risorse.

I capi delle finanze non hanno parlato delle recenti mosse nei mercati valutari, ha affermato il ministro giapponese.

Suzuki ha detto ai giornalisti prima dei colloqui che il Giappone comunicherà strettamente con altre nazioni e prenderà “azioni appropriate” quando necessario sulla base di un accordo del G-7 secondo cui l’eccessiva volatilità e i movimenti disordinati nei mercati valutari possono minare la stabilità economica e finanziaria.