CS SEBASTIANO LEO – Avvio campagna elettoriale

Sebastiano Leo, candidato alla Camera dei Deputati, avvia la campagna elettorale

Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Università, Diritto allo Studio, Formazione Professionale e Politiche del Lavoro della Regione Puglia, avvierà domani la campagna elettorale, incentrata sul principio di democrazia civica, per le elezioni Politiche del 25 settembre 2022, nel collegio uninominale della Puglia U09 della Camera dei Deputati.

“Sono candidato nel collegio uninominale della Puglia U09 della Camera dei Deputati – afferma Sebastiano Leo. Mi piacerebbe valorizzare l’esperienza maturata alla Regione Puglia, le mie idee e la mia visione di Governo e metterle a disposizione del Paese e della sua crescita. Sarò presente tra le comunità e le persone del nostro meraviglioso Salento, in cui, orgogliosamente, sono cresciuto e vivo. Ho scelto di puntare su tre slogan che racchiudono il mio pensiero di democrazia, che parte dal basso, dai bisogni e dalle necessità delle persone che seguono i cambiamenti della nostra società: “Scegli di contare, Scegli di esserci, Scegli di partecipare”. Negli slogan c’è tutto me stesso. Stiamo vivendo un periodo complicato a livello internazionale, che ha ripercussioni importanti nel nostro Salento e in cui anche le emozioni e i sentimenti sono messi a dura prova. Dobbiamo compiere scelte difficili e decisive”.

“Io ho una visione chiara del futuro – continua Leo – e sono convinto che il Salento possa essere locomotiva della Puglia per la ripresa e la crescita sociale ed economica. Quale? Valorizzare i nostri mestieri, la nostra cultura, le nostre bellezze paesaggistiche, puntare sulla formazione dei nostri giovani, sulla sostenibilità delle nostre risorse energetiche rinnovabili”.

La campagna di comunicazione partirà domani sui social, per strada e tra la gente nei territori del collegio.

“In questo particolare momento – conclude Leo – puntando sul senso di responsabilità civica, ciascuno deve partecipare attivamente, per dare un futuro possibile al nostro Salento”.