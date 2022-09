TEST DI MEDICINA, COSÌ LA LEGA VUOLE CURARE LA CARENZA DI DOTTORI IN ITALIA

(AGENPARL) – Roma, 01 set 2022 – 15mila posti disponibili per Medicina, a fronte di 65.378 ragazzi che si sono iscritti ai test.

L’Italia ha bisogno di medici e operatori sanitari, ma gli accessi all’università sono limitati e il nostro Paese cerca dottori all’estero.

Una situazione paradossale, soprattutto in epoca di Covid e considerando che molti dei profili più brillanti scelgono di lasciare l’Italia per guadagnare di più oltreconfine: ecco perché la Lega ha proposto di cancellare il limite per gli accessi all’università, seguendo la strada della Francia, così da consentire a tutti di mettersi alla prova.

Nel 2018 gli ammessi a Medicina erano circa 8mila, oggi i posti disponibili sono arrivati a 14.790 a cui si aggiungono 1.146 studenti extra UE per 15.936 totale. Un incremento reso possibile anche da fondi regionali e dal Pnrr.

Ovviamente la novità andrà calibrata con attenzione per adeguare strutture e corsi di studio, ma l’importante – sostiene Matteo Salvini, che parla del tema anche nelle sue frequenti dirette social – è invertire la rotta.