La Giunta approva la proposta di delibera per l'azzeramento del canone 2022 e l'esenzione dalla quota consumi alle società e associazioni sportive

La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi, ha approvato la proposta di delibera che incarica il Settore Sport del Comune di Venezia di agevolare il possibile riequilibrio economico-finanziario dei bilanci delle società e associazioni sportive concessionarie.

Ai gestori degli impianti e delle piscine comunali, ad uso esclusivo e non esclusivo, verrà concesso l’azzeramento del canone dovuto per l’anno 2022 e l’esenzione dal rimborso al Comune della quota relativa ai consumi. Il provvedimento riguarda limitatamente le società e le associazioni che non abbiano con il Comune contenziosi in atto o posizione debitorie, ovvero siano in regola con i piani di rientro concordati.

Una mini manovra dedicata allo sport, un provvedimento a sostegno delle tante associazioni sportive del territorio che, dopo la pandemia, ora si trovano a fare i conti con il caro costi. Alle esenzioni di canoni e consumi, l’Amministrazione ha aggiunto la proroga delle concessioni in scadenza per gli impianti sportivi, un segnale di vicinanza a chi aveva effettuato investimenti sulle strutture.

Venezia, 1 settembre 2022

