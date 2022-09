Comunicato stampa: Giornata di Azione Sindacale Mondiale per la pace: USB in presidio a Roma e in assemblea a Genova

(AGENPARL) – gio 01 settembre 2022 Giornata di Azione Sindacale Mondiale per la pace: USB in presidio a Roma e in assemblea a Genova

[Clicca qui per seguire la diretta dell’assemblea](https://fb.watch/fgyGBcfzgB/)

L’Unione Sindacale di Base, in occasione della Giornata di Azione Sindacale per la Pace promossa dalla Federazione sindacale Mondiale – WFTU, ha organizzao oggi dalle ore 12:00 un presidio, presso la metro Castro Pretorio di Roma adiacente allo stato maggiore dell’Aeronautica/Ministero della Difesa, mentre l’appuntamento centrale della giornata è un importante assemblea contro la guerra a Genova, in corso dalle ore 17:00 al centro Music for Peace Viadotto della Camionale, 456.

I lavoratori portuali di Genova si sono distinti per la loro lotta contro il traffico di armi, portata avanti tramite scioperi e blocchi al porto; è particolarmente significativo, quindi, che qui si svolga questa importante assemblea. Le politiche della guerra del Governo Draghi, ormai al tramonto, hanno causato un tragico aumento dei prezzi, in particolare dell’energia, che stanno mettendo in ginocchio la popolazione italiana. Per questo oggi, grazie alla giornata di lotta ed azione chiamata dal WFTU proprio nei giorni del congresso mondiale di Roma organizzato da USB, ribadiamo il nostro no alle guerre: abbassare le armi, alzare i salari!

Basta sangue dei lavoratori in nome della competizione economica, basta sanzioni ed embarghi imperialisti: sciogliere la Nato, smantellare le armi nucleari.

Unione Sindacale di Base