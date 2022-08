Università Urbino Carlo Bo: Giovedì 1 settembre la conferenza di Paola Laurino sulle novità dell’ingegneria proteica

(AGENPARL) – Urbino, 30 agosto 2022 – Si svolgerà giovedì 1 settembre alle ore 11 nella Sala del Consiglio di Palazzo Battiferri in Via Saffi, 42, la conferenza della prof.ssa Paola Laurino sul tema di stretta attualità, l‘ingegneria proteica. Titolo della conferenza, organizzata dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Ateneo: “Insertions and Deletions (InDels): hopeful monsters for protein engineering?”.