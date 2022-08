Nuovo impianto di illuminazione pubblica all’ingresso della città di Todi 

(AGENPARL) – Roma, 30 agosto 2022 – Uno dei principali viali di accesso alla città di Todi, quello conosciuto come la strada comunale del cimitero vecchio, che collega Ponterio a Porta Perugina, verrà dotato dell’impianto di pubblica illuminazione con un investimento di 90 mila euro. L’intervento, che sarà attuato a partire già dai prossimi giorni, si inserisce in un contesto di messa in sicurezza della viabilità stradale e di riqualificazione ambientale, grazie ad un ammodernamento tecnologico per mezze di nuovi sorgenti luminose a led.

L’operazione consisterà nell’installazione di 45 punti di illuminazione di ultima generazione: 39 lampioni verranno installati ex novo, mentre per i restanti, presenti in prossimità degli incroci, si tratterà di sostituire i pali e le armature esistenti e la sorgente luminosa ormai obsoleta. Per consentire l’alimentazione dei nuovi punti luce lungo la Via del Cimitero Vecchio saranno realizzati due tratti di scavo in banchina stradale per la posa di due cavidotti, alle cui estremità saranno rimossi i quadri elettrici esistenti e installati, entro nuovi armadi stradali in vetroresina, i nuovi quadri per l’alimentazione della nuova linea di illuminazione pubblica, che sarà così alimentata e gestita in due tratti separati ma complementari tra loro. I nuovi corpi illuminanti si caratterizzano per un significativo risparmio energetico che garantisce un rapido ritorno dell’investimento.

“Oltre alla valenza in termini di sostenibilità ambientale – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano – l’intervento, che verrà effettuato cercando di limitare al minimo il disagio all’utenza, l’obiettivo è quello di accrescere la sicurezza stradale ed anche di contribuire alla valorizzazione delle aree di ingresso al centro storico di Todi”.

I lavori saranno eseguiti da Enel Sole, la società che ha in gestione la pubblica illuminazione nel Comune.