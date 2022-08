Elezioni, Bonfrisco (Lega): preoccupazione per antisemitismo della sinistra, noi con Israele

(AGENPARL) – Roma, 30 agosto 2022 – “La preoccupazione e l’indignazione di Matteo Salvini sui media Israeliani per l’antisemitismo della sinistra italiana è una luce di speranza per i nostri futuri rapporti con Israele, la tutela delle comunità ebraiche in Italia ma anche per la tenuta dei valori della nostra democrazia. La Lega intende sostenere e difendere lo Stato sovrano di Israele. Roma e Gerusalemme condividono le sponde del Mediterraneo ma anche l’amore per la democrazia e la cultura comune di pace tra i popoli. Anche l’Europa, impegnata a sconfiggere vecchie e nuove forme di antisemitismo, guardi alla vera faccia della sinistra. Il triste siparietto, con candidati che negano l’esistenza dello Stato di Israele e tesi di odio, è un allarme che deve preoccuparci”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della delegazione per i rapporti con Israele.