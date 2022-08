(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 ELEZIONI, MODENA (FI): IL 25 SETTEMBRE UMBRIA HA BISOGNO DI NOI

“Il 25 settembre l’Umbria ha bisogno del voto di tutti noi, e non dobbiamo permettere che a vincere sia il partito dell’astensione, che già ha registrato un dato impressionante con un 35% di cittadini, quasi 250.000, che nell’ultima tornata elettorale ha scelto di non esprimere la propria idea nell’urna. Bisogna recarsi ai seggi per i tanti che nella nostra regione vivono di pensione e non sono tranquilli per il futuro, ne’ contenti, per i tanti che sono dipendenti privati o imprenditori e chiedono equità quando pagano le tasse.

Tutti, veramente tutti, chiedono risposte e certezze per il caro carburante, anche agricolo, le bollette di gas ed energia elettrica, per i costi della spesa e per l’inflazione.

Le elezioni politiche sono il momento in cui ogni cittadino decide a chi affidarsi, chi deve dare le risposte, come e in quanto tempo. Non andando al seggio il 25 settembre le nostre domande rimarranno solo un eco, un suono che si riflette contro un ostacolo e torna indietro, senza risposte.

Lo dichiara Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia