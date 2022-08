(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 CROCE ROSSA. LE ARMONIE DELL’ALTER ECHO STRING QUARTET, IL LIBRO DI GRAZIA VERASANI

E I RITMI INCALZANTI DI MATTHEW LEE AL MICR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Il 2 e 3 settembre, tre eventi al Museo Internazionale della Croce Rossa

Roma, 29 agosto 2022 – Dopo la pausa estiva, il 2 e 3 settembre riprenderanno gli appuntamenti all’insegna della cultura e della musica al Festival “Una Storia d’Umanità” della Croce Rossa Italiana, organizzato al Museo Internazionale della Croce Rossa (MICR) di Castiglione delle Stiviere.

Il 2 settembre, alle ore 18:00, sul palco allestito nel cortile interno del MICR salirà l’Alter Echo String Quartet, con Marina Taddei (I° violino), Noemi Kamaras (II° violino), Roberta Ardito (viola) e Rachele Rebaudengo (violoncello) impegnate nel Reading concerto tratto da “La luna di Kiev” (Gianni Rodari), edito da EL – Einaudi Ragazzi (Einaudi ha scelto di ristampare il libro destinando i proventi alla CRI per l’emergenza Ucraina). Il quartetto rivolgerà un omaggio particolare a Piero Angela, storico giornalista e conduttore televisivo venuto a mancare nei giorni scorsi.

Il giorno seguente, il 3 settembre, due gli eventi in cartellone. Alle 18:00 si svolgerà la presentazione del libro “Non ho molto tempo”, Marsilio Editore, memoir su Ezio Bosso con particolari inediti sulla vita del pianista, compositore e direttore d’orchestra. L’appuntamento vedrà gli interventi dell’autrice, Grazia Verasani, di Andrea Catizone, avvocato specializzato in diritto di famiglia, della persona e dei minori, e Pierumberto Ferrero (CRI). Seguirà, alle ore 21:00, il concerto di Matthew Lee, carismatico performer e compositore italiano che si esibirà al pianoforte.

Alter Echo String Quartet

Nato sui palchi della lunga tournée “Opera Seconda” dei Pooh, il quartetto ha collaborato con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Sting, Mario Biondi, Roby Fachinetti, Francesco De Gregori, Giovanni Allevi, Morgan, Francesco Renga, Raphael Gualazzi, Baustelle, PFM, Massimo Ranieri, Gianni Ciardo, Jerry Calà, Gigi Proietti, Andrea Griminelli. Le artiste della formazione hanno poi deciso di mettere al servizio del pop la propria formazione classica, confermandosi come un punto di riferimento crossover nel panorama italiano. Nel 2019 hanno partecipato al “Google Camp” ed hanno aperto la serata prima del concerto dei Cold Play. L’anno seguente, il quartetto è stato ospite di “Bake Off Italia”, celebre programma Tv in onda su Real Time. Le musiciste sono reduci da una Tournéein Arabia Saudita, dove hanno fatto da spalla all’Orchestra Sinfonica di Asti per il concerto di Andrea Bocelli al Maraya Concert Hall di Al UlA, il noto teatro nel deserto.

Grazia Verasani

Scrittrice, sceneggiatrice, autrice di opere teatrali e musicista. Ha pubblicato ad oggi diciassette libri, tra i più noti “Quo vadis baby?” (Tascabili Feltrinelli), divenuto nel 2005 un film di Gabriele Salvatores, a cui è seguita l’omonima serie tv prodotta da Sky. Ha pubblicato anche romanzi fuori dal genere noir, tra cui “Mare D’Inverno” e “Lettera a Dina” (Giunti Editore), e “La vita com’è” (La Nave di Teseo). Le sue ultime sceneggiature sono per i film “Gli anni amari” di Andrea Adriatico e “Amati Fantasmi” docufilm di Riccardo Marchesini.

Matthew Lee

Classe 1982, Matthew Lee, il cui vero nome è Matteo Orizi, ha realizzato ad oggi oltre 1.200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e pubblicato 7 album, l’ultimo dei quali è “Rock & Love” (Decca/Universal, 2020). Si è avvicinato al rock and roll da giovanissimo. A 20 anni è stato ospite di “[Domenica In](https://it.wikipedia.org/wiki/Domenica_In)” ed ha partecipato a “[Speciale per me](https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale_per_me)” di [Renzo Arbore](https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Arbore) ([RaiUno](https://it.wikipedia.org/wiki/RaiUno)). Oltre ai classici del [rock](https://it.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll) and roll e a brani di sua composizione, ha rielaborato alcuni brani storici della musica italiana degli anni ‘50. La sua espressione artistica coniuga il virtuosismo di Liberace, l’anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il funambolico Renato Carosone, in un unico ed energico mix.

Qui alcune immagini https://we.tl/t-awntsogNt3

Per informazioni e accrediti stampa:

—————