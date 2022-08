Baldini (Noi Moderati):“Togliere numero chiuso alla facoltà di medicina è indispensabile”

(AGENPARL) – Roma, 29 Agosto 2022 – “La pandemia lo ha dimostrato chiaramente: i medici non sono sufficienti per coprire le esigenze sanitarie. La carenza del personale sanitario e’ sempre più evidente negli ospedali. Il problema non è solo sopperire le emergenze, troppo spesso i professionisti lasciano l’Italia o il settore sanitario pubblico. Questo e’ la realtà dei fatti”. Così la deputata di Coraggio Italia, Maria Teresa Baldini, candidata con “Noi Moderati”, commenta il dibattito sulla revisione delle modalità di accesso a Medicina.

“La formazione medica italiana – spiega – e’ una delle migliori al mondo ed e’ compito della politica favorire la formazione di nuovi medici e fare in modo che non lascino il nostro Paese. Lo studio della medicina e’ faticoso e può farlo solo chi vuole davvero fare questa professione. Da medico ricordo che molti erano gli studenti nei primi anni di studio che abbandonavano la facoltà di medicina. Togliere il numero chiuso alla facoltà di medicina e’ indispensabile se vogliamo che i giovani affrontino questa professione sempre più difficile e complessa in una società dove i valori del rispetto, della meritocrazia ma anche della possibilità di far scegliere il loro futuro sono sempre meno presenti. Noi Moderati crediamo che il lavoro sia fondamentale nella vita ma crediamo anche che la scelta di poterlo scegliere e’ fondamentale” conclude la deputata di Coraggio Italia, Maria Teresa Baldini.