(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 TAV. MAGI-MANZI (+EUROPA): ATTACCO A CANTIERE VILE E PERICOLOSO

«L’ennesimo attacco al cantiere della TAV non può essere archiviato come episodio di poco conto. – Hanno dichiarato Riccardo Magi e Silvja Manzi, capilista di +EUROPA in Piemonte 1 – Insieme abbiamo visitato il cantiere pochi anni fa e, già allora, ci aveva colpito la difficoltà dei lavoratori che dovevano sempre temere un’aggressione sul luogo di lavoro dagli attivisti No-Tav che stazionano al di là delle recinzioni. Già allora ci sembrava assurdo che un luogo di lavoro fosse presidiato dalle forze dell’ordine. Purtroppo, come si vede in queste ore, è indispensabile non abbassare la guardia.

Lanciare sassi, bloccare l’autostrada, presentarsi incappucciati a una manifestazione violenta e per di più non comunicata, sono i sintomi della deriva che questa vicenda ha assunto in questi lunghi anni. Frange estremiste e violente non possono condizionare l’andamento dei lavori di una linea che rappresenta, come detto più più volte, non solo una occasione di sviluppo e di aggancio all’Europa per il Piemonte e l’Italia ma un necessario provvedimento di riduzione delle emissioni trasferendo su ferro parte importante dei trasporti che oggi passano su gomma.

Queste azioni fuori dal tempo e dalla storia si qualificano da sole. La politica deve ribadire che l’opera andrà avanti fino a completamento e dissociarsi da chi utilizza la violenza per affermare le proprie anche legittime convinzioni.»

