SERBIA VIETA IL PRIDE: MARRAZZO (CANDIDATO M5S) MELONI E SALVINI SEGUIRANNO LE ORME DEL LORO ALLEATO VUCIC?

“Il presidente serbo Aleksandar Vucic, ha annunciato la volontà di cancellare l’Europride, che avrebbe dovuto tenersi a Belgrado dal 12 al 18 settembre, vietando i diritti civili della nostra comunità. Meloni e Salvini che in Europa sono alleati di Vucic hanno il coraggio di prenderne le distanze o anche loro vieteranno i Pride oltre a non darci diritti se saranno al Governo?. Ad ora non abbiamo sentito alcuna presa di distanze da parte loro.

Nel nostro programma sono previsti, invece, tutte le istanze che la comunità LGBT+ ha chiesto in oltre 50 Pride in Italia quest’anno, per questo facciamo appello alla nostra comunità di dare l’unico voto utile al Movimento 5 Stelle che con coraggio ha condiviso le istanze di Partito Gay LGBT+ e di tutta la nostra comunità”