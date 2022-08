Elezioni, Marilena Grassadonia (Alleanza Verdi Sinistra): “Gravissima la cancellazione dell’EuroPride di Belgrado, inaccettabile per un paese Europeo”

(AGENPARL) – Roma, 28 agosto 2022 – “La notizia della cancellazione dell’EuroPride data dal Presidente serbo Vucic è gravissima”. Lo dichiara Marilena Grassadonia, responsabile Diritti della segreteria di Sinistra Italiana e candidata alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra a Roma e Capolista a Palermo, Messina e Enna.

“È inaccettabile che nel 2022 il governo di un Paese Europeo annulli una manifestazione regolarmente autorizzata come l’EuroPride di Belgrado motivando la decisione con “pressioni da partiti di estrema destra e da rappresentanti della Chiesa Ortodossa” – prosegue Grassadonia -. Se il presidente Aleksandar Vucic cede alle pressioni ricevute, vuol dire che la pensa come loro. È un atto gravissimo che spiana la strada al dilagare di intolleranza e omolesbobitransfobia”.

“Le associazioni organizzatrici dell’Euro Pride fanno sapere che non hanno intenzione di annullare l’evento che prevede, oltre la parata finale, iniziative e rassegne per più giornate – sottolinea ancora la candidata -. Noi siamo con loro e con tutta la comunità lgbtqia+. Non permettiamo a governi omofolesbobitransfobici e reazionari di decidere sulle nostre vite, nè in Italia né in Europa”.

“Sui diritti non arretriamo di un millimetro – conclude -. Non daremo tregua a chi cerca di limitare le vite delle persone lgbtqia+”.