Caso Ruberti, Ambrosetti (FdI) chiede le dimissioni di De Angelis dalla guida del Consorzio Industriale

(AGENPARL) – Roma, 28 agosto 2022 – Caso Ruberti, il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Riccardo Ambrosetti tuona contro il PD: “La vicenda che vede coinvolti, tra gli altri, Albino Ruberti, Sara Battisti e Francesco De Angelis, getta nuova luce sul sistema di gestione del potere politico da parte del Partito Democratico sia negli enti amministrativi che economici nel nostro territorio.

Senza entrare nel merito della vicenda, cui dovranno interessarsi gli organi preposti, è evidente che De Angelis non possa restare alla guida del Consorzio Industriale unificato del Lazio. È una questione di opportunità politica principalmente, ma anche di corretta gestione di un ente con un ruolo fondamentale in questo momento, che ha il compito di supportare le industrie nei progetti di sviluppo economico, dunque lavorativo, del Lazio. Mi preme dire questo in particolare per le industrie ciociare.

In un periodo così complesso, dove ci sono problemi persino per l’approvvigionamento dell’energia che serve per mandare avanti le produzioni industriali e dove scarseggiano i servizi infrastrutturali per chi vuole investire sul nostro territorio, il Consorzio Industriale non può essere oggetto dello “scontro fra bande” interno al PD e dovrebbe avere il diritto di lavorare in tutta serenità. Cosa impossibile fintanto che il suo presidente Francesco De Angelis non abbia chiarito la sua posizione rispetto a quanto emerso dal video del caso Ruberti.

Abbiamo bisogno di serenità per la nostra economia e le nostre industrie e faccio mie, su questo tema, le parole del Senatore Massimo Ruspandini. Liberiamo il Consorzio Industriale dalle zavorre di una guerra di partito”.