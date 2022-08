(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Sanità, Lega Lazio ”Perché Zingaretti spende gettito disavanzo per trasporti e sociale?”

Roma, 27 Ago – ”Da che pulpito viene la predica sulla sanità e sui tagli.

Perché la giunta Zingaretti non ha cancellato l’addizionale Irpef dello 0,50%, pagata da tutti i cittadini del Lazio, legata al disavanzo sanitario?

Perché la giunta Zingaretti continua ad utilizzare il gettito, circa un miliardo di euro, anche per i trasporti e per i servizi sociali da anni?”. Lo afferma Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio.

