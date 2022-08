Rosato (IV) Puglia terra ricca di opportunità. Il terzo polo c’è

(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 “C’è bisogno di una politica che non faccia più promesse, costosissime e irrealizzabili e che non guardi più agli scontri del secolo scorso, non aventi nessun tipo di contatto con la realtà. C’é l’esigenza al contrario di far sapere cosa fare con il prezzo dell’energia, per l’ inflazione e per diminuire il peso dei costi a famiglie e imprese.” Il presidente di IV Ettore Rosato a Foggia rivolgendosi ai giornalisti dopo la presentazione delle liste del terzo polo. Sulla città e sulla regione: “Questa è una terra ricca di opportunità, nella consapevolezza dei problemi da affrontare, a cominciare dal lavoro e dalla sicurezza.

Noi vogliamo essere questo, pragmatismo ancorato a valori, moderazione nei toni e forte spinta riformatrice nei contenuti. Il terzo polo c’è e vuole investire su questo territorio.”