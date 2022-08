(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Elezioni: Becchetti (Lega) “Pd Lazio partito dilaniato. Basta omertà, chi sa parli!”

“Lo spettacolo indecente che il Pd sta dando di sé nel Lazio è lo specchio di un partito dilaniato all’interno, opaco nelle sue scelte, incapace di offrire agli elettori proposte di contenuto. Registriamo ogni giorno dichiarazioni e interviste, oggi a Sara Battisti sul ‘Corriere della Sera’, con risposte allusive, inquietanti, piene di segnali che nulla hanno a che vedere coi bisogni reali di famiglie e imprese, mentre i commercianti romani sono costretti a esporre le bollette sulle vetrine. Risposte che sul ‘caso Ruberti’ non spiegano nulla, che aumentano le ombre invece di diradarle”. Dichiara in una nota Alfredo Becchetti, coordinatore della Lega a Roma e candidato nel collegio proporzionale di Roma 3. “Emerge, infatti, che tutti sapevano nel Pd, non soltanto i dirigenti ma un’intera rete clientelare che tace e ha taciuto, per omertà e forse complicità. Ci voleva la diffusione di un video per scoprirlo? Ora basta, chi sa parli!”, conclude.