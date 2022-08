SAP COMUNICATO STAMPA #52 2022 IL GENERALE DALLA CHIESA NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA POLITICA

(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 IL GENERALE DALLA CHIESA NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA POLITICA

Ieri è stata lanciata un’agenzia che ci ha lasciati perplessi. In occasione del quarantennale della strage di via Carini, che ha visto la morte del generale Alberto dalla Chiesa grande servitore dello Stato, era stata prevista una mini fiction in sua memoria dal nome “Il nostro generale” prevista per l’11 settembre.

A seguito dell’annuncio della figlia, Rita dalla Chiesa, di candidarsi alla corsa per le elezioni, la Rai ha pensato bene di rinviare per “par condicio” la messa in onda della mini serie. “A noi sembra un’assurdità – dice Stefano Paoloni Segretario Generale del SAP – Premesso che il sistema attuale delle elezioni (Rosatellum) non prevede la preferenza e quindi non privilegia nessuno, riteniamo sia inappropriato rimandare la fiction in memoria del generale”.

Continua Paoloni “Esprimiamo solidarietà alla figlia del generale dalla Chiesa. Il sacrificio del Generale non ha nulla a che vedere con la competizione elettorale. Il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita in difesa della legalità affinché lo Stato prevalesse sulle mafie è completamente scevro dalle scelte future politiche dei figli.

Riteniamo questa scelta ipocrita, perché è una palese mancanza di rispetto per le vittime che hanno creduto nella giustizia fino a perderne la vita”.

Il SAP organizzerà in memoria del generale Dalla Chiesa, delle iniziative affinché il suo sacrificio non venga dimenticato. Le coscienze devono rimanere vive e anche queste scelte, a nostro dire fuori luogo, ne mortificano l’estremo sacrificio.

26 Agosto 2022

