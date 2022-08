(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Femminicidio: Sisto, serve protezione per vittime stalking

“Il dato statistico è chiaro: quando si moltiplicano i casi di femminicidio, pur a seguito di denunce da parte delle vittime, vuol dire che qualcosa non funziona. Serve una revisione del meccanismo normativo perchè tenga conto della necessità di mettere in campo tempestivamente strumenti di protezione per i casi di stalking di particolare gravità, a prescindere dalla sussistenza o meno di violenze fisiche”. Così a Radio24 il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. “Al di là dei tempi necessari ad aprire un fascicolo – ha proseguito -, lo stalker deve sapere che la sua vittima è immediatamente oggetto di protezione. A tal fine, dobbiamo assolutamente rimpolpare tanto gli organici delle Forze dell’Ordine quanto quelli della magistratura, oggi assolutamente insufficienti, affinché siano in condizione di rispondere a domande di sicurezza così rilevanti “, ha concluso.

