Energia. Serracchiani: Paese più esposto da chi ha voluto crisi

“Dinanzi alla impennata del prezzo del gas, arrivato a costare oltre il 50 per cento in più del mese scorso, non c’è che da agire con immediatezza ed efficacia e sicuramente sono in arrivo decisioni del governo. Lascia però stupefatti il comportamento delle forze che poco più di trenta giorni fa hanno mandato a casa l’esecutivo indebolendo pericolosamente il Paese in una fase tanto delicata: non solo nessuna ammissione di responsabilità per un atto tanto irresponsabile ma una corsa incredibile a chi si accredita come interprete delle sofferenze e delle difficoltà delle famiglie e del sistema produttivo. Quelle famiglie e quelle imprese che proprio loro hanno contribuito a rendere più esposte e a rischio in questa drammatica congiuntura”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera

Roma, 26 agosto 2022